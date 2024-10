DT de Envigado estalla tras arbitraje ante Nacional: “No nos regalen, pero no nos quiten”

Atlético Nacional derrotó 2-1 a Envigado, en juego por la fecha 14 de la Liga colombiana celebrado en el estadio Atanasio Girardot. El juego complicó seriamente a los naranjas en la lucha por conservar la categoría y estuvo marcado por una gran polémica arbitral.

En el segundo tiempo, tras una anotación de la visita, el juego estuvo detenido por más de 5 minutos mientras el VAR intervenía y finalmente dictaminaron que el delantero anotador Luis Díaz estaba un pie adelantado, pero las imágenes propuestas por la terna arbitral no son claras.

🧐 Estas fueron las líneas de Luis Picón y Elkin Echavarría en el gol anulado a Envigado que desde el banco "Naranja" reclamaron como legal. El jugador que anotaba el gol es el que está en el piso de rodillas, le miden su pie de atrás, se supone #LigaBetPlay pic.twitter.com/WjxVkhkmdc — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 15, 2024

La derrota dejó a los Naranjas en una posición complicada con vista al descenso, siendo últimos en la tabla de posiciones de la presente Liga con apenas 6 unidades y expuestos a los puestos de descenso, de conseguir un triunfo Jaguares ante el Chicó.

El entrenador Andrés Orozco habló en rueda de prensa postpartido y se mostró molesto con el arbitraje de los últimos cuatro partidos, incluyendo el más reciente. “Ya son cuatro juegos y el ser humano hasta cierto punto llega y este es un equipo que le ha entregado mucho al país y nos han quitado demasiado”.

Declaraciones completas

“Estamos representando a un equipo que le ha entregado mucho al país y parece que nos olvidamos de eso. No digo que tienen que regalarnos cosas, pero que no nos quiten. No puede aparecer una imagen 15 minutos después cuando hasta los mismos colegas del fútbol de Nacional te dicen lo que pasan. Esa es la molestia y tristeza que tenemos los que hacemos parte de esta familia, es un equipo bueno y sano, que quiere seguir entregando sus productos al mundo. Hay que revisar, ahí es donde se genera la duda: ¿por qué siempre con Envigado?”, subrayo Orozco.

Agregó: “Pelearemos con el que sea, porque esto es un equipo lleno de hambre, de juventud y de ganas y contra eso es muy difícil pelear, pero queremos hacer un llamado porque nos hemos visto involucrados en decisiones no tan acertadas y que estamos llenos de fuerza para lo que viene”.

“Partido difícil, sabíamos que era un rival de mucha categoría y nos hicieron mucho daño en el primer tiempo, el marcador es injusto para ellos porque llegaron más y no merecíamos el empate en la primera parte”, declaró sobre el ritmo de juego de su equipo.

¿Qué sigue para Envigado?

Son seis juegos restantes para buscar una posibilidad de permanecer en la máxima categoría del fútbol colombiano. A falta de definirse la fecha de su juego ante Junior, que también llega con la necesidad de ganar, los antioqueños tienen programado su juego pendiente con Águilas Doradas por la octava fecha para el jueves 24 de octubre.