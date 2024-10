Caso ‘Pichi’: Ofrecen $150 millones por la captura del peligroso delincuente

Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció 150 millones de pesos de recompensa a quien brinde información sobre el paradero de Óscar Camargo, alias Pichi, el temido delincuente que se fugó del apartamento en donde estaba bajo casa por cárcel en Medellín.

Únete a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérate de todas las noticias

El gobernador del departamento, Juvenal Díaz Mateus confirmó el botín de recompensa y pidió a las alcaldías de Bucaramanga y Medellín destinar más recurso para obtener una recompensa mucho más grande.

¿Cuántos huevos consume un colombiano al año?

“Y yo, por ejemplo, le voy a dar la instrucción al Secretario del Interior para que nosotros pongamos una recompensa de 150 millones de pesos y que hablemos con Antioquia y que pongan Antioquia y acá la alcaldía de Bucaramanga que ponga también unos 150 millones de pesos para tener una recompensa grande por la captura de ese bandido”, dijo el gobernador Díaz.

🔴#Atención | Ofrecen $150 millones de recompensa por la captura de Óscar Camargo alias 'Pichi'.



El gobernador de Santander @GralJuvenalDiaz le pidió a la alcaldía de Bucaramanga y Medellín unirse a la recompensa. pic.twitter.com/N4nFXRy6w9 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 15, 2024

El ‘madrazo’ del gobernador de Santander en el caso ‘Pichi’: “son unos hps”

El caso Pichi que ha involucrado a la jueza segunda penal del circuito especializado de Bucaramanga, hermana del gobernador de Santander por absolver al delincuente, sacó de casillas al gobernador quien con groserías rechazó el papel de algunos oportunistas.

“Y ahora, entonces, coordiné con los magistrados a que le ratificaran. No, hombre, no sean tan hps. No, serio, no. Pues, jueputa, sean serios. Es que la gente no es boba. Ellos quieren que la gente les cree en esos cuentos y no. La gente me saluda y me dice, oiga, muchos así lo dicen, por eso lo digo hombre, no pueden ser tan oportunistas. No todo vale en la política”, dijo el mandatario.

#Atentos | "Son unos HP": El 'madrazo' del gobernador @GralJuvenalDiaz al referirse al caso de alias' Pichi' que involucró a su hermana, jueza que lo absolvió en dos ocasiones. pic.twitter.com/n8RRBdO5c1 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 15, 2024

Hoy se cumplen 5 días de la nueva fuga de alias Pichi de un apartamento en el Poblado de Medellín. Aunque se ha tratado de ubicar, aún no se recaptura al delincuente que ha enfrentado a gobernadores, alcaldes y hasta el mismo presidente de Colombia.

Así fue la fuga de alias ‘Pichi’

Uno de los narcotraficantes más peligrosos de Santander, Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, se fugó de su vivienda en Medellín a donde cumplía casa por cárcel.

En horas de la tarde del jueves 10 de octubre, el brazalete de seguridad que alias ‘Pichi’ tenía instalado emite alerta de transgresión en el CERVI, centro de monitoreo; lo que alertó a las autoridades.

“Ante la alerta del brazalete se envía de nuevo cuadrilla de Domiciliaria y no se encuentra al señor en el Domicilio. Se hace el informe al Juez del caso”, informó el INPEC.

👉#VIDEO | Se creó un equipo especial entre la Fiscalía y la Policía para recapturar a alias Pichi, luego de su fuga en Medellín.



La fiscal Luz Adriana Camargo dijo que se está estudiando la posibilidad de tomar acciones de investigación a los jueces involucrados en el caso. pic.twitter.com/C1Dt6AZBO8 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 11, 2024

En este momento se adelanta el protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional.