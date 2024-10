Agencia Nacional de Tierras entregó títulos a 149 mujeres bolivarenses

149 mujeres rurales de 7 municipios del departamento de Bolívar ya son propietarias de sus tierras, luego de recibir por parte de la Agencia Nacional de Tierras los títulos que las acreditan como tal, durante un evento realizado en el municipio de Córdoba este martes 15 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Esta entrega; correspondiente a 851 hectáreas más 8.064 metros, se sumó a la jornada nacional simultánea de entrega y formalización de tierras cumplida en los departamentos de Bolívar, Boyacá, Meta, Putumayo, Atlántico, Córdoba, Huila, Magdalena y Antioquia, para un total de más de 7.000 hectáreas a más de 700 mujeres rurales.

“La UGT Bolívar también se hizo presente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, fueron 149 títulos que entregamos a mujeres de Córdoba, San Jacinto, El Guamo y otros municipios más, 851 hectáreas formalizadas el día de hoy y ya son más de 3.400 hectáreas que se han formalizado desde la creación de la UGT”, resaltó José Luis Cock, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de Bolívar.

Estas entregas y formalizaciones responden al eje fundamental de la Reforma Agraria, que busca garantizar a las mujeres el acceso a la tierra en condiciones de igualdad, reconociendo su rol protagónico en el desarrollo del campo colombiano, tanto en las labores agrícolas como en el sostenimiento de la vida y la seguridad alimentaria del país.

“Fui víctima del conflicto armado entre los años 2002 y 2003, sufrimos ahí en San Andrés (Córdoba) la violencia, cogí a mis dos niñas y me fui para Barranquilla, con el pasar de los tiempos mis hijas se hicieron profesionales y buscaron allá su bienestar, yo quedé solita y me regresé porque acá había quedado mi esposo, me vine porque me di cuenta de que no había cosa más sabrosa que vivir en el pueblo. La noticia de recibir el título de la casa me llenó de mucha alegría, muy contenta de recibir este título hoy”, expresó Orlenis Ochoa Salcedo, una de las beneficiarias.

El Gobierno de Colombia se une a este reconocimiento en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, luego de celebrarse anualmente cada 15 de octubre desde el año 1997 por Women’s World Summit Foundation (WWSF).