Ciudadanos denuncian extraña muerte de un jovén en Sutatausa, Cundinamarca

Cundinamarca

Ciudadanos denuncian la extraña muerte de un joven en Sutatausa, Cundinamarca. Lo que dicen habitantes del municipio es que en la tarde del viernes un hombre, identificado como Anderson Riaño, fue llevado al CAI de policía luego de una discusión con su madre y su hermana.

Según indicaron los ciudadanos, posteriormente, este joven fue encontrado sin vida y al parecer, se habría ahorcado con una camiseta esqueleto. Añadieron habitantes del municipio que este tipo de casos son más comunes de lo que parece en el pueblo.

A propósito nos contactamos con Juan Riaño, hermano de Anderson, quien explicó que la Policía del municipio llevó a su hermano al CAI debido a un problema familiar.

“Fueron unos policías a la casa porque mi hermana llamó a la policía porque había un problema familiar, mi hermano estaba alcoholizado y como a las 3 de la tarde lo llevan para la estación de Policía. Uno de los uniformados que se lo lleva le dijo ahorita le aplicó la taser, o sea, corriente en el cuerpo para que se comporte, algo así”.

Señaló también que según la comunicación que tuvieron de la Policía, su hermano se quitó la vida al interior de la estación, aún así, dijo que de acuerdo con imágenes que le mostraron, el cuerpo de su hermano se encontraba con múltiples hematomas y heridas.

“Resulta y pasa que a mi mamá le dan la noticia como a las 11 de la noche que mi hermano había decidió quitarse la vida, que se ahorcó desde una de los calabozos que hay ahí en el en el lugar. A mi mamá no le dejaron ver ni el levantamiento, hay sospechas de que quitaron las cámaras de la estación de Policía. Ahorita en medicina forense tampoco me lo dejaron ver, pero si me dejaron ver unas fotos y se ve que está supremamente golpeado, tiene hematomas en el cuerpo igual que en el rostro”, añadió.

La alcaldía de Sutatausa emitió un comunicado oficial ante estos hechos. Allí el alcalde municipal y la persona manifestaron su preocupación por los hechos y solicitaron que se esclarezcan los hechos y se adelanten las investigaciones respectivas tanto por parte de la Fiscalía, como de la Justicia Penal Militar y las demás entidades competentes.

“Nos permitimos informar a la opinión pública que en ocasión a los hechos sucedidos el día de ayer 11 de octubre de 2024 en la Estación de Policía, el día de hoy se efectuó un Consejo de Seguridad Extraordinario en donde como alcalde municipal y personera municipal, se manifestó la preocupación y se solicitó que se esclarezcan los hechos se realicen las investigaciones respectivas”.

Aunque en Caracol Radio hemos intentado comunicarnos con el alcalde y las autoridades del municipio para conocer su versión de los hechos, más allá de este comunicado, no se ha obtenido ninguna respuesta.