Redada contra extorsionistas en el Tolima

Tolima

El trabajo articulado del Comando de los grupos Gaula que agrupa a las unidades de varios departamentos permitió desplegar una serie de acciones contra grupos dedicados a la extorsión y que fueron cometidos en el departamento del Tolima.

Así las cosas, se lograron materializar varias capturas quienes empleando varias modalidades delictivas como el ‘Tío Tío’ o el ‘Falso Servicio’ serían responsables de casos de extorsión.

Así engañaban con el ‘Tío Tío’

Once de los capturados se hicieron pasar por sobrino de las víctimas, mediante llamadas. En ellas indicaban que llevaban un arma de fuego sin documentos al momento de ser requeridos en un puesto de control de la Policía, y para no ser judicializados, la víctima debía realizar la consignación de dinero. Posteriormente, el supuesto policía procedía a realizar la exigencia y las víctimas procedían a girar los recursos. Otra manera de engañar es indicando haber tenido un accidente de tránsito, y para no ser judicializado, era necesario pagar una suma de dinero. Este dinero lo giran las víctimas, cayendo en esta modalidad. Con estos mecanismos de engaño, los capturados lograban recaudar más de $20 millones de pesos.

Así engañaban con el Falso Servicio

Los dos capturados se hicieron pasar por miembros de grupos al margen de la ley por medio de llamadas, con las que realizaban exigencias de dinero a las víctimas a cambio de la liberación de un familiar, o de lo contrario no volverían a verlo con vida, por lo que las víctimas procedían a pagar el monto exigido. De esta manera, habían recaudado $1′300 mil pesos.

Las capturas que se lograron en diferentes municipios a nivel nacional; cinco personas en Bogotá, una en Soacha, una en Ibagué, dos en Florencia, dos en Medellín, una en Armenia y una en Neiva. Los sindicados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 19 del Gaula Militar Tolima, por el delito de extorsión agravada.