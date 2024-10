A Medellín llega un nuevo concepto de Brunch neuyorquino

Medellín, Antioquia

Como una alternativa para desayunar todo el día, All They Café en El Poblado combina los sabores americanos y colombianos en un ambiente que invita a la socialización. Con un enfoque en la cocina criolla y norteamericana, este nuevo espacio ha creado un menú que refleja la diversidad de la gastronomía colombiana, sin perder de vista las influencias de los brunch neoyorquinos.

La experiencia comienza con su gran mesa central, diseñada para que los comensales se reúnan, compartan historias y saboreen platillos únicos. “La mesa es la red social más antigua”, menciona Pedro Fernández, chef y creador del concepto, quien considera que cada comida debe ser una celebración de la conexión humana.

El menú es un viaje de sabores que va desde chichas y hamburguesas hasta pancakes con chocolate caliente, permitiendo a los visitantes disfrutar de suculentos platillos a cualquier hora del día. Este enfoque en la flexibilidad se refleja en la filosofía del café: aquí no hay reglas estrictas sobre qué se puede comer en el desayuno o la cena.

Uno de los elementos más destacados de All They Café es su coctelería, inspirada en las tradiciones de los yerbateros colombianos. Con opciones como el chirrinche y el biche, elaborados a partir de plantas ancestrales, cada trago promete ofrecer una conexión con la rica herencia cultural del país. “Queremos que cada bebida no solo sea refrescante, sino que también cuente una historia”, explica Fernández.

Además de su oferta gastronómica, All They Café se compromete con la sostenibilidad al trabajar con pequeños productores locales. Esto no solo garantiza ingredientes frescos y de calidad, sino que también contribuye a fortalecer la economía del campo colombiano.