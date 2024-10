Este sería el jugador de Envigado involucrado en apuestas y amaño de partidos en Liga

No cesa el escándalo en Colombia por cuenta de supuestos casos de amaños de partidos. En esta oportunidad el club involucrado es el Envigado, que por cierto se encuentra luchando por no descender a la segunda división del fútbol local.

Y es que hace unos días, la institución antioqueña emitió un comunicado oficial en el que admitió recibir información sobre el “intento de incidencia en los resultados”, a partir del “ofrecimientos económicos a los jugadores” con el objetivo de que “tengan conductas contrarias a la ley y a la ética competitiva”.

Si bien no se dieron nombres puntuales, el equipo antioqueño aseguró haber iniciado el proceso para “instaurar las correspondientes denuncias legales” ante las entidades competentes, con el objetivo de resaltar “la transparencia del fútbol”.

Revelaciones en el caso por amaño de partidos

Según pudo conocer la Unidad Investigativa de El Tiempo, hay un jugador del actual plantel que se habría encargado de contactar a otros futbolistas para incurrir en arreglos de resultados de la liga colombiana. En este orden de ideas, se tendrían como pruebas las conversaciones del acusado con miembros del plantel para influir directamente en los partidos del Envigado.

Una prueba de lo anterior es un chat en el que se le ofrece a un jugador, del cual tampoco se dan detalles, 5 millones de pesos para que cometa un penalti y con ello incidir directamente en el resultado de un compromiso liguero.

“Él sabe que yo le dije que no. Yo plata para eso no le recibía, si es algo del equipo no (…) Me insistía, insistía y me dio rabia porque llegó y me dijo, mándeme un vídeo diciendo que usted va a hacer el penalti”, sentenció quien hizo una de las denuncias.

Pues bien, el acusado sería Leyder Marcelo Robledo Palacio, atacante de 22 años que ha disputado seis partidos con el Envigado en lo corrido del segundo semestre. Lo curioso del caso es que Robledo acaba de llegar al equipo naranja, teniendo en cuenta que el pasado mes de julio llegó proveniente del Real Cartagena (préstamo por un año).

Habrá que esperar entonces por las investigaciones correspondientes y las medidas que se puedan llegar a tomar para evitar este tipo de situaciones en el fútbol colombiano.