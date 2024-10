Personería de Ocaña alerta por congestión en las instalaciones de Pharmasan

Cúcuta

La Personería de Ocaña denuncia irregularidades en la prestación de servicios de Pharmasan a los usuarios de la salud de ese municipio después de una semana de asumir la entrega de medicina a la EPS Sanitas.

Hay una gran preocupación desde el ministerio público por las congestiones que se siguen presentando en las instalaciones de esta farmacia, donde cientos de usuarios a diario tienen que hacer largas filas sin tener conocimiento sobre la disponibilidad de los medicamentos que necesitan, por lo que se iniciaron las labores de intervención y verificación.

“Encontramos unas instalaciones que no cumplen con la normatividad, no tienen instalaciones amplias que garanticen un trato digno y decente a los ocañeros, no tienen la capacidad suficiente en materia de funcionarios, solo dos para temas prioritarios, y la gran mayoría de atención por parte de Pharmasan son adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves” dijo Jorge Bohórquez, personero de Ocaña.

Se adquirieron ante la Personería compromisos por parte de la farmacia para buscar nuevas estrategias que permitan mejorar la atención a los usuarios.

“Vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a solicitarle a la Superintendencia Nacional de Salud una intervención directa, vamos a generar que en el transcurso de estos días se mejore la atención al usuario, para que cuando no haya el medicamento, el usuario no tenga que hacer fila y no espere cuatro o cinco horas para que le digan que el medicamento no está” puntualizó Bohórquez.