Jhon Lucumí, optimista sobre juego en El Alto: “Pensamos que no vamos a tener problemas”

Jhon Janer Lucumí, defensa de la Selección Colombia. (Photo by Hector Vivas/Getty Images) / Hector Vivas

La Selección Colombia visita a Bolivia por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 en los más de 4.100 metros de El Alto, uno de los estadios con mayor altura del mundo. Será la primera vez que el combinado nacional juegue bajo estas condiciones.

Jhon Janer Lucumí, quien se perfila como defensor central de la Selección en este compromiso, asistió junto a Néstor Lorenzo a la conferencia de prensa previa al encuentro. Lucumí se refirió a las condiciones de este partido, la parte física y el ambiente al interior del grupo.

Sobre la altura

“Venimos trabajando en eso con el cuerpo técnico, para estar ordenados técnicamente y físicamente al 100%. Estamos tratando de suplir todas esas cosas con el orden táctico, las capacidades técnicas y tratar de tener la pelota para que ellos no tengan esas posibilidades, en las que son fuertes”.

Condiciones del juego en El Alto

“Es un vuelo diferente, al momento de picar la pelota no es de la misma forma que en otros lugares. Venimos trabajando en eso, en afianzar esa sensibilidad y en buscar el mejor posicionamiento para tener esos balones claros y no sufrir en el partido. Cuando inicie el encuentro, vamos a ir interactuando, tomando más confianza y, con la calidad técnica que tenemos, pensamos que no vamos a tener problemas”.

Parte física

“Trataremos de tener un buen orden táctico y seguir las indicaciones para mantener las distancias en las líneas y así saltar lo más rápido posible al poseedor del balón. Eso nos ayudará mucho a tener el control de juego, poder recuperar el balón y establecer las condiciones con la calidad técnica de nuestros jugadores”.

Variantes defensivas

“Todos nos complementamos muy bien, a todos los que nos ha tocado la oportunidad hemos sabido aprovecharla. Eso ya será decisión del profesor, nosotros estamos en disposición de dar lo mejor, en adquirir los conceptos que nos han dado estos días”.

La competencia en la posición

“Las variantes es lo mejor que tenemos. Todos nos hemos acoplado de la mejor manera a las órdenes del cuerpo técnico, tenemos que tratar de estar cortos y estar atentos. Todos tenemos la información, venimos trabajando de la misma manera. Los once que el profe elija deben estar concentrados para sacar un buen resultado y que el partido esté a nuestro favor”.