¿Cómo no quedarse por fuera del concierto de Shakira luego de hacer sold out en preventa?

La gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” iniciará a recorrer el mundo con la música de Shakira. Este martes 8 de octubre, comenzaron las preventas de boletos para el concierto en Colombia, disponibles para quienes se registraron en la página oficial de la cantante. A las 10 a.m., con tan solo dos horas después, ETicket y Páramo anunciaron que las entradas se habían agotado.

“Cantaremos juntos y será hermoso. ¡La preventa de artista está agotada! Entradas disponibles mañana a las 10AM en preventa para los bancos @bco_occidente @bcopopular @avvillas @bancodebogota y @dale.com.co en www.eticket.co” así lo afirmó ETicket y Páramo presenta en su páginas oficiales de instagram.

¿Cómo no quedarse por fuera del concierto de Shakira?

Así como se enunció anteriormente, mañana miércoles 9 de octubre estarán disponibles las boletas en preventa a las 10 AM exclusivamente para los bancos como AV Villas, Dale, Banco de Bogotá, Banco de Occidente. Sin embargo, si usted no puede aplicar a esta preventa, tenga en cuenta que la siguiente fecha para la venta en general de las boletas serán el 11 de octubre a partir de las 10:00 a.m por medio la página de Eticket.

Recuerde que a la hora de ingresar a la página, se encontrará colapsado y tendrá que esperar mientras la fila avanza. Para ello, tenga lista su tarjeta a la mano o el medio por el cual va a pagar, para que no pierda el turno.

Fechas y lugares en Colombia

Ciudad: Bogotá // Fecha: febrero 26 // Lugar: Estadio el Campín

Ciudad: Medellín // Fecha: febrero 23 // Lugar: Estadio Atanasio Girardot

Ciudad: Barranquilla // Fecha: febrero 20// Lugar: Estadio Metropolitano

Fechas de otros países

11 de febrero - Río de Janeiro, Brasil (Estadio Nilton Santos)

(Estadio Nilton Santos) 13 de febrero - São Paulo, Brasil (Estadio Norumbis)

- São Paulo, Brasil (Estadio Norumbis) 16 de febrero - Lima, Perú (Estadio Nacional)

(Estadio Nacional) 2 de marzo - Santiago de Chile, Chile (Estadio Nacional)

- Santiago de Chile, Chile (Estadio Nacional) 7 de marzo - Buenos Aires, Argentina (Campo Argentino de Polo)

(Campo Argentino de Polo) 12 de marzo - Monterrey, México (Estadio BBVA)

- Monterrey, México (Estadio BBVA) 16 de marzo - Guadalajara, México (Estadio Akron)

(Estadio Akron) 19 de marzo - CDMX, México (Estadio GNP Seguros)

Sold out en Chile, Argentina y Perú

No solamente en Colombia, sino también en países como Chile, Argentina y Perú hizo sold out en la preventa. Asimismo, Shakira a través de sus redes sociales manifestó que se encuentra entusiasmada por volver a tocar su música en un escenario luego de estar retirada más de 6 años en giras musicales.