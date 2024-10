Alberto Gamero tras la eliminación de Copa: “En los penaltis Dios manda”

Millonarios se despidió de la Copa Colombia en los cuartos de final, luego de caer ante el Atlético Bucaramanga en la definición desde el punto penalti. El juego de vuelta, en el estadio Américo Montanini, terminó empatado 1-1, mismo resultado para el marcador global.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico bogotano, Alberto Gamero, destacó el trabajo hecho por su rival, aseguró que se trató de un encuentro de dos tiempos y señaló que, en la definición desde el punto penalti, “Dios manda eso”, y lo mandó para el equipo santandereano.

Balance del juego

“El ingreso de (Juan José) Ramírez, (Leonardo) Castro y de (Daniel) Ruiz le dio más fútbol al equipo, más posesión de balón y me parece que hubo dos tiempos, uno mucho más claro para ellos y un segundo tiempo más claro para nosotros. Empatamos el partido y pudimos haber ampliado el marcador, creo que en el segundo tiempo ellos tuvieron una opción de gol, clara no tuvieron. En el segundo nosotros tuvimos unas transiciones, tuvimos elaboración, con estos dos 10 que teníamos, Macka y Ramírez, y creo que terminamos mejor. Ya en la tanda de los penaltis, Dios manda eso, lo manda para ellos. Felicitaciones a Bucaramanga. Me parece que los muchachos compitieron como quería competir y no pudimos clasificar”.

Primer tiempo

“Yo pienso que Bucaramanga salió a buscar el partido, porque era local, por todo lo que quisiera. Bucaramanga tuvo más opciones de gol por perdidas de balón de nosotros, nosotros no tuvimos el balón, no teníamos elaboración. Bucaramanga hizo su primer tiempo y después nosotros hicimos el nuestro. Pudimos haber seguido de largo, porque lo hicimos bien, porque merecíamos y porque superamos a Bucaramanga en el segundo tiempo”.

El doble 10

“Uno mira variantes y dentro de las variantes que hemos hecho, cuando Ramírez y Macka están juntos, yo creo que el equipo juega más, es más profundo. Indudablemente que es un equipo con menos marca, ese es el riesgo que se toma… a lo mejor Bucaramanga hace otro gol y la pregunta después es por qué me descubrí tanto, hemos tenido partidos con estos dos 10 y nos ha ido bien, hemos tenido manejo y claridad”.

“Partido digno de una clasificación”

“Fue un partido digno de una clasificación, me parece que en la tanda de los penaltis tuvieron mejor claridad ellos que nosotros. Hoy se tiene que ir la gente de acá feliz, porque fue un buen partido y clasificaron ellos. Nosotros nos vamos tristes, pero a la vez con esa idea de que el equipo vino y compitió bien, ante un gran equipo, un estadio lleno. Mostramos cosas muy buenas y hoy gana el fútbol. En ningún momento nos vinimos a esconder, vinimos a proponer, a jugar, a hacer presión alta, la hicimos durante todo el partido, hicimos inicio para que ellos nos presionaran. Por momentos fue un partido de ida y vuelta”.