Elección popular de jueces en Colombia: Corjusticia y CEJ rechazan la propuesta de Petro

Judicial

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la elección de jueces y magistrados por votación popular, como se propuso en México, al considerar que sería un paso hacia el absolutismo y “una amenaza a la democracia del país”.

El magistrado Hermes Lara, presidente de Corjusticia, aseguró: “La elección popular para designar jueces y magistrados generaría un riesgo muy grande e innecesario en que el gobierno de turno, los partidos políticos, los grupos económicos, grupos de delincuencia organizada o del narcotráfico, incidan en la escogencia de los jueces para poner a su servicio la administración de justicia, pudiendo ello degenerar en una dictadura de cualquier tinte ideológico”.

Para Corjusticia la solución para conformar una judicatura justa e imparcial, sería fortalecer la carrera judicial, que garantiza que los abogados más capacitados y preparados ocupen los cargos judiciales.

#JUDICIAL| Los jueces y magistrados de Colombia rechazan las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre elegir jueces y magistrados por votación popular, como se propuso en México. Consideran que la idea “es un paso hacia el absolutismo” y “una amenaza a la democracia del… pic.twitter.com/G9h9KXg58C — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 8, 2024

El magistrado Lara, insistió en que es una propuesta muy riesgosa y trajo a colación ejemplos como el Venezuela vía Cuba y El Salvador, en el que el Presidente de la República para quedarse en el poder hizo cambios constitucionales por fuera de la misma Constitución, lo que genera una amenaza a la democracia.

“Igualmente lo que acaba de suceder en México, me parece que tenemos que hacer despertar a la comunidad en Colombia, a las instituciones para que no sigamos esa clase de caminos o rumbos. Porque es el momento oportuno para cerrarle el paso a esa clase de ideas que no son democráticas, son totalitarias y dictatoriales”, dijo Lara.

#JUDICIAL| La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) también se sumó al rechazo de la propuesta de elección popular de jueces: “es un peligro para la independencia judicial”, aseguran. Vía @danielaramire_ pic.twitter.com/Wu5GaU8pov — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 8, 2024

Al rechazó también se sumó la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), aseguran que compromete de manera grave la independencia judicial y la separación de poderes, pilares fundamentales del Estado Social de Derecho colombiano.

Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación, enfatizó que esta propuesta es “tan ridícula como si se propusiera que se eligiera mediante voto popular a ministros, a superintendentes, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, lo que iría en desmedro de la función de coordinación de tareas por parte de la Rama Ejecutiva”.