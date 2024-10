Cambia horario de atención al público en la Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué

A partir del miércoles 16 de octubre de 2024, la Cámara de Comercio de Ibagué modificará su horario de atención en las dos sedes de la Capital del Tolima, brindando sus servicios de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:30 de la tarde en jornada continua.

Con el objetivo de ofrecer un servicio más cómodo a los empresarios de Ibagué, la Entidad modifica sus horarios atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, en jornadas que sean acordes a la dinámica de la ciudad y a los requerimientos identificados en los mismos usuarios.

“Es importante indicar que el horario anterior y que ya no regirá más, era de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en la sede principal ubicada en la calle 10 Nº 3 – 76 Centro, y de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en la sede alterna ubicada en el Centro Comercial Acqua Power Center, oficina 413. De tal forma, el nuevo horario aplicará a partir del miércoles 16 de octubre de manera uniforme para las dos sedes de Ibagué”. Indicó Fernando Vega, Secretario Jurídico de la CCI.

En cuanto a la prestación de servicios virtuales por los canales oficiales de la Entidad, las líneas de Servicio al Cliente y de acompañamiento para trámites virtuales a través de WhatsApp, serán los únicos que se ajustarán al nuevo horario de atención de la CCI.

Para el caso de las plataformas digitales, estas continuarán funcionando de manera regular y permanente las 24 horas del día. Dentro de estas se destaca la aplicación móvil ‘Cámara de Comercio de Ibagué’ disponible para sistemas operativos iOS y Android. Así como el Chatbot disponible en la página web www.ccibague.org donde se habilitan las preguntas más frecuentes con sus respectivas respuestas.