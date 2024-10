Pereira, con la vuelta de Gonzalo Lencina, enfrenta a Deportes Tolima: hora y cómo seguir

La jornada 13 del fútbol colombiano cierra con el duelo entre Deportivo Pereira, recibiendo a Tolima en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Panorama distinto para los dos equipos, los locales aún cuentan con chances para clasificar y reciben la gran noticia de la vuelta del delantero Lencina, mientras los visitantes son sextos en la tabla de posiciones con una gran campaña.

El partido usted podrá seguirlo en vivo con la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Son dos equipos que en los últimos 5 partidos no se han sacado tanta diferencia, dos victorias para el Pereira, dos empates y una derrota. El último encuentro en tierras pereiranas fue en el primer semestre del 2023 con empate a un gol, anotaciones de Julián Quiñones por parte del Tolima y para los locales lo empató Geisson Perea.

Victoria necesaria en casa

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez llegan con la necesidad de sumar tres unidades para acercarse a los mejores ocho del torneo. En el partido aplazado por la jornada 7 disputados el pasado jueves, igualaron frente a Santa Fe en condición de visitante, logrando un valioso punto.

Gonzalo Lencina vuelve al equipo tras recuperarse del ligamento cruzado, lesión que sufrió en febrero de este año ante Alianza FC.

Los pereiranos cuentan con 12 unidades y están ubicados en el puesto 17 del todos contra todos, pero de ganar en el duelo de esta noche quedarían a tan solo tres puntos del octavo puesto.

📋Ellos son los 18 futbolistas convocados para disputar la fecha 13 de la Liga.



¡VAMOS MATECAÑA, HOY JUGAMOS EN CASA! 🔴🟡🐺 pic.twitter.com/MVjszJzlOG — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 7, 2024

Yeison Guzmán figura

Ha sido un gran inicio de semestre para los de Ibagué con 21 puntos en lo que va del certamen, su último partido fue en el empate sin goles ante Independiente Santa Fe en condición de local. El rendimiento de visitante ha sido positivo con tres victorias fuera de casa, la más reciente ante Medellín por la mínima diferencia.

La pieza clave para David González ha sido el desempeño del mediocampista Guzmán, quien es uno de los goleadores del campeonato con 5 anotaciones y tres asistencias a su nombre.

A pesar de lo que se habló a mitad de semana sobre Junior Hernández, el defensor estará presente para el partido de esta noche. Recordemos que el futbolista habló a mitad de semana con el VBAR explicando el porqué no ha salido del club. “Hasta el momento, en el Tolima solo me voy por venta. Aquí no prestan y los equipos no están comprando de a mucho, entonces toca seguir trabajando para ver si llega la propuesta de compra, y si me dan la oportunidad de salir del club, o si no sigo en el equipo dando lo mejor de mí”Declaró.