“Mucha gente quisiera que estuviéramos muertos”: esposa del gobernador de Santander

Bucaramanga

Victoria ‘Totoya’ Casallas, primera dama del departamento y esposa del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus aseguró que algunas personas que han destilado odio en contra de ella y el mandatario quisieran verlos muertos.

“Mucha gente quisiera vernos desaparecer, mucha gente preferiría que estuviéramos muertos, preferirían que no existiéramos porque hay gente con muchísimo odio que ni siquiera nos conoce y destilan odio, se les ve, se les escucha, se les lee y pues allá cada quien con sus sentimientos”, dijo la gestora social de la región.

Agregó que detrás de esas intenciones están “enemigos personales” que salieron de la contienda electoral y que más que hacer oposición “se ensañan” contra el mandatario y su familia.

“Yo le digo a Juvenal, ven pero fulano de tal no se ha dado a la tarea de conocernos como persona, conoció a Juvenal como su contrincante político pero no se dio la tarea de saber qué clase de seres humanos somos. Hay maneras de hacer oposición y eso no nos convierte en enemigos”, agregó ‘Totoya’ Casallas.

Sobre las críticas que ha recibido por viajar en el helicóptero a varios municipios sin ser funcionaria pública, aseguró que “hay una sentencia que habla de la seguridad de Juvenal y su familia y si él se quiere desplazar por los municipios debe hacerlo de forma segura. Y cuando ese helicóptero sale yo aprovecho para ir al territorio y conocer escuelas, ancianatos y escuchar a la gente”.