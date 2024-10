65% de beneficiarios de Renta Ciudadana en Bello no han firmado compromisos para recibirlo

Bello, Antioquia

La alcaldía de Bello, alertó que de los 4.176 hogares beneficiarios del programa Renta Ciudadana en el municipio, solo 1.496 han completado la firma de sus actas de compromisos y corresponsabilidades, la cual les otorga el derecho a seguir recibiendo este subsidio por parte del Gobierno Nacional. El 65% de los hogares favorecidos, es decir, 2.680, aún están pendientes de cumplir este requisito.

Aseveran que hasta el miércoles 6 de noviembre habrá plazo para realizar las firmas; los hogares que no firmen el acta antes de la fecha límite serán suspendidos del programa y dejarán de recibir las transferencias monetarias correspondientes hasta que regularicen su situación. El incentivo no será retroactivo, es decir, no se liquidarán las transferencias durante el período de suspensión.

Jennifer López Pérez, directora de Inclusión Social de Bello, mencionó las maneras que tiene la ciudadanía para firmar las actas y no perder el beneficio.

“Podrán realizar esta firma a través de la página web de Prosperidad Social o en las instalaciones del programa Renta Ciudadana ubicado en el barrio Prado. Recuerden que las personas que no firmen esta acta van a perder el beneficio de la transferencia monetaria que nos brinda Prosperidad Social”.

La página a la cual la señora López hace referencia es https://www.prosperidadsocial.gov.co/ y la dirección de la Oficina Municipal de Renta Ciudadana es la Calle 53 #47-30 en Bello. Recuerdan que el trámite NO tiene costo ni intermediarios y se puede solicitar orientación a través de WhatsApp al número 300 160 69 02.