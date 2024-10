Marcus Collins, experto en Marketing y estrategia de marca, hará parte de WOBI

Entre la gran lista de pensadores y empresarios que harán parte de esta edición, se encuentra Marcus Collins, experto en marketing, estrategia de marca, comportamiento del consumidor, director de estrategia en Wieden+Kennedy New York y profesor de Marketing en la Ross School of Business de la Universidad de Michigan.

Collins, también cuenta con un libro en el que expone la influencia de la cultura en el consumo y revela las pautas para influir en el comportamiento del consumidor llamado ´For The Culture: The Power Behind What We Buy, What We Doy Who We Want to Be´.

Para su intervención en el World Business Forum Bogotá 2024, dará paso a temas de comprensión e impacto de la cultura en el comportamiento del consumidor, conectar con el cliente y aprovechar las tendencias culturales para desarrollar estrategias de marca de éxito y a crear campañas de marketing con impacto a través del engagement con diferentes colectivos y comunidades.

Conozca más de este evento en https://wbf.wobi.com/es_co/wbf/wbf-bogota/