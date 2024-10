En la recién intervenida Avenida Daniel Lemaitre no se puede parquear

La Patrulla contra el Mal Parqueo del DATT sigue recorriendo las calles y avenidas de la ciudad de Cartagena ejerciendo control y vigilancia a vehículos mal estacionados.

La Alcaldía de Cartagena hizo entrega de la restaurada Avenida Daniel Lemaitre y desde entonces se realizan operativos permanentes para controlar que vehículos no obstaculicen la libre circulación del tráfico vehicular en este sector turístico de la ciudad.

La Avenida Daniel Lemaitre no será un parqueadero, así lo advirtió el alcalde Dumek Turbay en su cuenta en X, una vez hizo la entrega de esta obra.

El llamado desde el DATT es a respetar las señales de tránsito, a estacionarse en sitios autorizados y abstenerse de parquear en la vía para evitar ser sancionados. Un carro mal parqueado, además de reducir el ancho de un carril, obstruye la movilidad, afecta el cruce de un peatón, y hasta puede ocasionar un accidente.

“Estamos hoy desde la Avenida Daniel Lemaitre controlando los vehículos mal estacionados. En los próximos días llegaremos a más sectores y seguiremos en constante vigilancia con el fin de recuperar los espacios para la libre movilidad”, afirmó el director de la entidad, José Ricaurte.

Miguel Navarro, Agente de Tránsito, expresó que “las jornadas contra el mal parqueo están dando resultados porque la ciudadanía al vernos se marcha y entienden que no pueden estacionar en esa zona, hacemos un llamado respetuoso a que no estacionen en sitios no autorizados”.

Los Meblov son un mecanismo de bloqueo vehicular que se instala a vehículos estacionado irregularmente en zonas prohibidas. Su uso está autorizado por decreto 0863 de 2024 y reglamentado mediante resolución 3045 de 2024.