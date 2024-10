Guerra en Gaza: ¿qué pasará de aquí a final de año con el conflicto?

Casi un año de cumplirse en inicio de la guerra por el control de la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento palestino, Hamás, Caracol Radio acudió a una experta en problemas políticos y econoomía exterior y un analista experto en derecho internacional para estimar un pronóstico de lo que podrá pasar en Medio Oriente.

Lina María Manrique, doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora de la Universidade Estadual de Ponta Grossa de Brasil y magíster en Análisis de problemas políticos, económicos y de relaciones exteriores de la Universidad Externado y Science Po en Francia, se refirió al conflicto en Medio Oriente.

Juan Sebastían Jiménez es periodista político y experto en conflicto internacional, al igual que profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Qué pasará de aquí a final de año con la guerra en Gaza?

Manrique aseguró que las muertes en Gaza aumentarán: “con la escalada actual contra el terrorismo, los ataques de Israel van a continuar, en la Franja de Gaza y Cisjordania, contra Hamás y en el Líbano contra Hellzbolah. Lo que va a pasar es que seguirá aumentando el porcentaje de población que ha muerto”.

Por su parte, Jiménez afirmó que “la gran particularidad es que entra el invierno, ya se viene el invierno y eso también afecta, por supuesto, a estas regiones. Entonces veremos en Gaza una situación humanitaria muchísimo peor aún y la posibilidad de que el conflicto escale hasta una guerra también con el Líbano o en Líbano, que no es necesariamente lo mismo, y que otros actores también empiecen a involucrarse cada vez más”.

Frente a la ofensiva israelí, ¿podemos esperar sanciones internacionales?



Jimenéz aseguró que habrá sanciones internacionales, pero cuestionó la efectividad de estas: “puede que haya nuevas sanciones, por supuesto, o llamados de atención a Israel y lo más probable es que Israel haga caso omiso a todos estos llamados”.

Manrique por su lado, se refirió a las sanciones para Irán: “aunque el Derecho Internacional Humanitario establece que ni los civiles ni la infraestructura sanitaria puede ser blanco de bombardeos, esto está ocurriendo y las sanciones internacionales no tienen un impacto real. El hecho de que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, haya sido declarado “persona non grata” en Israel es muy significativo. Las sanciones van para Irán, no para Israel”.

¿Existe posibilidad de un cese al fuego total?



Jiménez señala que “estamos en una situación en la que la guerra en Gaza es cada vez más una guerra bárbara, una guerra total. A Israel y, sobre todo, a Benjamin Netanyahu, lo que le interesa es acabar completamente con Hamas…entonces, hay una luz de esperanza muy pequeña. Pero yo creo que esa luz de esperanza no da lo suficiente para poder ver como posible el fuego total”.

Luego de ser blanco de un ataque de cerca de 200 misiles por parte de Irán, Israel aseguró responder de manera acorde al ataque en Tel Aviv. Es posible que el próximo ataque del país hebreo sea dirigido a las instalaciones de petróleo en Irán.

Esta guerra, a punto de cumplir un año desde sus inicios, presenta un saldo de 41,800 muertos en Gaza.