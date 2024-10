El Liverpool de Díaz enfrenta al Crystal Palace de Muñoz y Lerma: Fecha y hora del partido

Luis Díaz disputa un balón con Daniel Muñoz. (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) / Andrew Powell

La Premier League continua con la fecha 7 este sábado 5 de octubre, donde el Liverpool se medirá frente el Crystal Palace en el Selhurst Park. El encuentro empezará a partir de las 6:30 AM (hora colombiana), y se espera la indiscutible titularidad del extremo Luis Díaz. Será un partido emocionante para ver el choque donde podrían estar los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

En la jornada anterior, Liverpool se impuso 1-2 frente al Wolverhampton, resultado que le permitió sumar 15 puntos y subir al primer lugar. Sin embargo, la victoria ajustada dejó insatisfecho al técnico Arne Slot, quien criticó el desempeño de su equipo en el tramo final del partido. “No podemos aceptar la mediocridad, hay que mostrar el más alto nivel cada día”, subrayó el entrenador, dejando claro que el liderato no es suficiente si no se mantiene un estándar elevado en cada encuentro.

Jugadores a seguir: Liverpool vs Crystal Palace

Por el lado del Liverpool, uno de los jugadores que se ha destacado es el joven mediocampista Ryan Gravenberch. Con tan solo 22 años, el neerlandés ha demostrado una gran precisión en sus pases y ha sido clave para mantener el equilibrio en el equipo, tanto en ataque como en defensa. El desempeño de los reds ha sido tan sólido, que ostentan la mejor defensa del torneo, con solo dos goles recibidos. “Estuve encantado con él. No se lo digo a los jugadores en el descanso porque todavía quedan 45 minutos, pero después del partido les dije: ‘otra vez, gran actuación’”, señaló su entrenador tras el triunfo ante Wolverhampton.

En Crystal Palace, el lateral colombiano Daniel Muñoz ha sido uno de los más destacados en una campaña discreta para el equipo. Muñoz ha sido titular en los seis partidos de la liga, ofreciendo solidez defensiva y una salida profunda por la banda derecha. A pesar de los problemas del equipo, su consistencia ha sido notoria en cada encuentro.

Rachas y actualidad de los equipos

Liverpool llega al partido con un impresionante rendimiento en Premier League, habiendo ganado cinco de sus seis encuentros. Con 12 goles a favor y solo dos en contra, el equipo sigue invicto como visitante y también ha mantenido un puntaje perfecto en la Champions League, tras derrotar al Milán y al Bologna en las dos primeras jornadas.

Por su parte, el cuadro londinense se encuentra en una posición complicada en la tabla, ocupando el puesto 18 con solo tres puntos. Aún no ha logrado una victoria en la temporada, pero ha conseguido empatar en sus tres últimos partidos, lo que les ha permitido sumar algunas unidades. A pesar de su situación, los dirigidos por Oliver Glasner confían en cambiar el rumbo en este enfrentamiento ante el líder.

Último enfrentamiento entre ambos equipos

El último duelo entre Liverpool y Crystal Palace fue favorable para el equipo de Londres, que se impuso 1-0 con un gol de Eberechi Eze. Este antecedente podría servir de motivación para Crystal Palace, que buscará repetir la hazaña y complicar el camino del nuevo líder de la Premier League.