David Alonso | Fecha y hora de la carrera que le podría dar el titulo mundial de Moto3

Este sábado 5 de octubre, el circuito Twin Ring Motegi de Japón acogerá uno de los momentos más importantes de la temporada de Moto3. Los ojos estarán puestos en el joven colombiano David Alonso, quien a sus 18 años está a punto de hacer historia en el motociclismo mundial.

Tras una temporada impresionante, Alonso llega con una ventaja considerable y la posibilidad de proclamarse campeón del mundo, convirtiéndose en el primer piloto colombiano en lograrlo en esta categoría. La competencia iniciará a las 9:00 PM hora colombiana.

David Alonso ha tenido un 2024 arrollador, con nueve victorias en 15 carreras, lo que le ha permitido, no solo liderar el campeonato, sino también igualar hitos históricos dentro de la categoría. Con su novena victoria, empató a Romano Fenati como el piloto más ganador en la historia de Moto3, desde que la categoría adoptó este nombre.

Además, está a un solo triunfo de igualar el récord de Joan Mir como el máximo vencedor en una sola temporada. A pesar de estar a un paso de la gloria, el piloto del Aspar Team ha preferido no dejarse llevar por la presión. En sus declaraciones previas al Gran Premio de Japón, Alonso dejó claro que su enfoque estará en la carrera y no en los números. “No pienso en los números, toda mi concentración está en la pista”, afirmó joven corredor.

La primera jornada de prácticas en Motegi mostró a un David Alonso sereno y enfocado, a pesar de las complicadas condiciones climáticas. La lluvia hizo su aparición en la pista japonesa, complicando la adherencia del asfalto. Sin embargo, el colombiano demostró su capacidad para adaptarse y se ubicó tercero en la primera sesión, solo por detrás de Iván Ortolá y Ángel Piqueras.

El colombiano aprovechó la jornada para trabajar en su ritmo con neumáticos usados, una estrategia clave para la carrera. “Nos hemos tomado el día como una especie de clasificación porque no sabemos qué condiciones habrá mañana”, comentó. Además, destacó que la pista tenía buena adherencia a pesar de la lluvia, aunque identificó que debía mejorar en algunos puntos, especialmente en las enlazadas, donde se requiere una mayor precisión.

A pesar de que el campeonato parece casi asegurado, Alonso prefiere mantener la cautela. Es consciente de que, aunque no logre sellar el título en Japón, todavía tiene otras oportunidades en las carreras que restan, empezando por el Gran Premio de Australia. “Si no es aquí, será en la próxima”, afirmó con tranquilidad, demostrando que no está dispuesto a tomar riesgos innecesarios.

Si Alonso logra consagrarse campeón este fin de semana, se convertirá en una de las figuras más jóvenes en lograrlo y abrirá una nueva era para Colombia en el motociclismo. La presión es alta, pero también lo es su talento. El Gran Premio de Japón podría ser el escenario donde David Alonso inscriba su nombre en los libros de historia, marcando un antes y un después en el deporte.