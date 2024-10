Director del SENA responde a polémica norma que legaliza oficios como gigoló y adivinador

Bogotá

A propósito de la reciente polémica por la publicación del acuerdo 10 por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en donde anuncian la nueva lista de ocupaciones que se cuentan para la contratación de aprendices, en diálogo con Caracol Radio, el director general de la institución afirmó que la misma responde a una actualización de los oficios por parte de la Organización Internacional del Trabajo.

Rieles para la primera línea del metro de Bogotá llegarán a finales de octubre

Al Punto Bogotá: Nuevas líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas ¿Cómo acceder?

EN VIVO movilidad Bogotá hoy 3 de octubre: Bloqueo en Soacha, TransMilenio y lo último

“Eso responde a la clasificación de ocupaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo son listas que ellos vienen elaborando más o menos desde el año 1957 y ahí se encuentran esos oficios. Pues muchos oficios de esos no le gustarán a algunos sectores, pero pues es lo que hace la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros en nuestro listado de ocupaciones, lo que hacemos es asumir esa clasificación de ocupaciones y fue lo que se hizo”, afirmó Jorge Eduardo Londoño, director general del Servicio de Aprendizaje.

Dentro de la lista se incluyen oficios como gigoló, conjurador, adivinador cartomántico, tinterillo, amaestrador de fieras o vendedor callejero de aguas frescas.

Según afirmó Londoño, aunque en Colombia no hay empresas que se dediquen a algunos de estos oficios, aquellas empresas que tengan más de 15 trabajadores y que estén dedicadas a alguno de estos oficios deberán implementar la contratación de aprendices.

“Es que es que no va a haber empresas en Colombia por ejemplo, de doma de leones no va a haber empresas de ese tipo. Entonces obviamente, pues no van a tener que contratar aprendices. Una empresa en Colombia de doma de leones que pague prestaciones que pague Seguridad Social que tenga más de 15 funcionarios pues sí tendrían que contratar aprendices por eso obviamente no va a pasar”, agregó.

Sin embargo, desde la mesa Intersectorial algunos gremios y empresas denuncian que esta norma es una carga impositiva puesto que la misma implica o que tengan un mayor número de practicantes en oficios que antes no eran considerados como tal y que en Colombia no existe la oferta académica para que las personas se formen dentro de estos o que por el contrario tengan que monetizar a la entidad por no cumplir con ese número de aprendices dentro de sus organizaciones.

“El acuerdo número 10 del SENA afecta especialmente los gremios de transporte, aseo, logística y bueno, este acuerdo preferido por el Sena modifica la forma como se calcula la cuota de aprendizaje y la monetización”, afirmó Carlos Mario Salgado, consultor de la mesa Intergremial.

Finalmente, desde la mesa piden al Consejo de Estado revisar la viabilidad de la aplicación de esta nueva norma, pues aseguran que si se aprueba las empresas podrán estar en una situación económica muy delicada.