Dibu Martínez y Manuel Neuer elogiaron el gol de Jhon Durán

“Nunca lo vi (a Neuer), tengo el arco en los ojos y pateo sin mirar. He puesto la mano por el grande Upamecano, para ver dónde estaba. Pero no he visto al portero”, fue la descripción de Jhon Durán, en diálogo con CBS Sports, sobre su gol histórico ante el Bayern Múnich por Champions League. Aston Villa volvió a jugar en su estadio por al este estadio luego de 42 años y terminó con final feliz para los hinchas que acudieron a Villa Park, gracias al colombiano.

Sobre el minuto 79 llegó la jugada en la que, de una salida desde el fondo, Pau Torres de pierna izquierda vio un callejón por el centro del campo mientras Durán se abría espacio y forcejeaba con Dayot Upamecano. Tras el envío largo, el antioqueño solo vio el balón y luego sacó el remate, a sabiendas de que Manuel Neuer se encontraba por fuera del área y así logró anotar.

El GOLAZO de Durán lo celebró hasta el Príncipe William...



Elogios de Manuel Neuer

En diálogo con Sky Sports, el mítico arquero alemán defendió que su estilo de juego es ser líbero, por lo que su ubicación es fuera de lo habitual para un portero. “Cualquiera que haya visto todos nuestros partidos hasta ahora sabe que jugué así en todos los partidos. Por eso es un poco nuestro juego”, inició diciendo.

Sin embargo, Neuer reconoció que, al ser una jugada tan rápida, lo tomó por sorpresa el remate del colombiano. “La pelota la golpeó muy bien (Durán). Quizás podría quedarme dos metros más atrás, pero todavía no estaba seguro de si la recibiría. Ese es nuestro juego. No sé si el entrenador exige algo más, pero eso es básicamente. Ese es el juego que él también quiere ver (Kompany)”, complementó.

Dibu rescata la mentalidad de Jhon Jader

“¡Está on fire! Esta temporada volvió con una mentalidad diferente y está trabajando fuerte para meterle presión a Ollie (Watkins). Estoy seguro de que pueden jugar juntos. Es un super suplente. En la primera pelota que tocó le hizo gol a Neuer, uno de los mejores arqueros de la historia”, dijo el arquero argentino, clave en esta histórica victoria, sobre la actualidad del colombiano.

Del mismo modo, su entrenador, Unai Emery, quien desde un inicio confió en Durán y lo ha sabido llevar, resaltó la entrega del delantero antioqueño. “Lo más importante es su actitud y su compromiso. Está disponible para el tiempo que sea necesario. Tenemos dos grandes delanteros que han trabajado muy duro, primero Watkins con su lucha con Upamecano y para los últimos veinte minutos era un gran momento para tratar algo diferente y su gol ha sido muy importante para él y para nosotros”.