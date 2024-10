Así arrancó el precio del dólar HOY, 3 de octubre:conozca su cotización en casas de cambio

El dólar estadounidense se ha convertido en un tema de interés público, ya pues en los últimos años la cantidad de inversionistas dentro del mercado accionario viene aumentando. De acuerdo con el DANE, en Colombia, de los 52.215.503 habitantes, el 1.1% participa dentro del mercado de valores.

Andrés Moreno Jaramillo, experto en bolsa y economista de la Universidad del Rosario, expresó que durante el primer semestre del 2023 los participantes dentro del mercado accionario aumentaron con una cifra de 5.153 nuevos socios en compañías locales, lo que representó un incremento en un 0.09%.

Aunque en Colombia no sea muy popular, las inversiones en el mercado de capitales son una herramienta de ahorro a largo plazo. Pese a que no sea una actividad con recurrencia de los ciudadanos, el aumento de inversionistas minoritarios se ha incrementado gracias a la implementación de plataformas digitales, que permiten facilitar el acceso al mercado.

Según el portal web de Bloomberg, durante el recorrido del año hasta el 12 de septiembre, las monedas más despreciadas de Latinoamérica son: el peso argentino -15.67%, el peso mexicano -14.06% , el peso chileno -5.67% y el sol peruano un -1.60%.

Así abre el dólar hoy 3 de octubre

Según el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) correspondiente al promedio calculado sobre las operaciones de compra y venta de dólares de Estados Unidos a cambio de la moneda oficial colombiana, hace una apertura en $4.203,43 COP.

Esto representa una baja de 20.78 Pesos, equivalente a un descenso del 0.49% con respecto al día anterior. La TRM aumentó un 1.5% viéndose reflejada en 62 pesos en referencia al mismo día del año anterior.

Precio del dólar en casas de cambio

Bogotá D.C. ; compran $ 3,940 - venden $ 4,030

; compran $ 3,940 - venden $ 4,030 Medellín: compran $ 3,880 - venden $ 4,050

compran $ 3,880 - venden $ 4,050 Cali: compran $ 3,900 - venden $ 4,000

compran $ 3,900 - venden $ 4,000 Cartagena: compran $ 3,750 - venden $ 3,980

compran $ 3,750 - venden $ 3,980 Cúcuta: compran $ 4,130 - venden $ 4,270

compran $ 4,130 - venden $ 4,270 Pereira:compran $ 3,730 - venden $ 3,800

Precio del euro y la libra esterlina

Para este jueves, 3 de octubre, la tasa del euro en Colombia hace una apertura de $4.661.84 con un aumento de 33.74 pesos y un aumento en su tasa del 0,73% con respecto al día anterior. El rango máximo de su tasa durante la mañana fue de $4.673,9.

La libra esterlina, moneda oficial de Reino Unido, abre su tasa en $5.614,94 pesos colombianos (COP), un aumento del 0,11%, lo que representa un aumento de 6 pesos, en comparación con la del pasado miércoles 2 de octubre. Durante la mañana, su rango máximo fue de $5.614,94 COP.