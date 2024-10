Alianza denuncia amenazas de un jugador: “Mi plata me la pagan por las buenas o las malas”

Hechos lamentables se siguen presentando en el fútbol colombiano. En esta oportunidad, fue Alianza FC el que hizo una grave denuncia en contra del jugador Jhon Vásquez, quien en un tono indebido, según el comunicado compartido por la institución, le reclamó un dinero al presidente del equipo, Carlos Ferreira, por su transferencia al Deportivo Cali en 2020.

“Alianza FC rechaza rotundamente las amenazas realizadas por el jugador Jhon Freduar Vásquez Anaya en contra del presidente del club, el Dr Carlos Orlando Ferreira, su familia y los empleados de Alianza FC”, se lee inicialmente en el comunicado.

Posteriormente, dieron a conocer que dichas amenazas se dieron en el marco de un proceso entre el jugador cartagenero y Alianza, que se encuentra bajo el poder de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol. El futbolista pide el 8% de su transferencia al club vallecaucano, pero Alianza alega en el comunicado que, según el contrato que había, no les corresponde realizar ningún pago.

Vásquez jugó para Alianza un total de 63 partidos entre principios de 2019 y comienzos del 2020. Su contribución fue de 17 anotaciones.

Estas fueron las amenazas

En el comunicado compartido, se leen lo que parece ser audios de una conversación de Vásquez con algún miembro del club. El jugador, quien hoy milita en Goiás de Brasil, asegura que su dinero se lo pagan “a las buenas o las malas.

“Haga lo que usted quiera hacer, usted mi plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, en tres días usted me la va a pagar... y yo lo voy a demostrar que me la va a pagar. Que él coja el mensaje como lo quiera coger, si como amenaza, pero dígale que la plata me la va a pagar a las buenas o a las malas. Vamos a ver quién va a ganar el descarado ese”, detallan.

“Ese cucho en tres días me va a pagar, y que coja este mensaje y se lo mande a la Fiscalía si quiere o a la Policía para que diga que lo estoy amenazando, paro yo decirle que sí lo estoy amenazando, pero mi plata me la va a pagar en tres días”, fueron las palabras amenazantes de Vásquez.

La institución fue reiterativa en rechazar esta situación, aludiendo a que no se puede permitir que futbolistas se sientan por encima de la ley y coaccionen y amenacen al presidente, en medio de un procedimiento legal que afecta la legitimidad del mismo. De momento, el jugador no se ha pronunciado.