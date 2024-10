Plenaria del Senado negó la moción de censura al Ministro de Hacienda

Como se había anticipado desde hace una semana cuando tuvo lugar el debate de la moción de censura al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, este martes la plenaria del Senado la negó.

El respaldo al ministro Bonilla, quien ha sido muy cuestionado en los últimos días por el tema del presupuesto general de la nación para 2025 y la controvertida reforma tributaria, alcanzó el respaldo de 51 senadores, incluyendo entre ellos a partidos que no apoyan al gobierno nacional. Tan solo al final hubo 19 votos en contra del jefe de la cartera de Hacienda.

Una semana atrás el debate fue muy tirante, en especial por el citante, el senador Jonathan Pulido y con el propio ministro Bonilla.

Pulido, desde el comienzo, señaló a Bonilla estar asociado con los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, a quienes, según el senador, les entregó las multimillonarias partidos que se usaron para financiar la corrupción.

“Los colombianos hoy, como yo se encuentran preocupados porque usted está al frente de un poder muy grande como lo es la cartera económica del país, pero al mismo tiempo usted está siendo señalado en un entramado de corrupción muy grave”, declaró.

Al responder, el ministro se refirió al Pulido como el “senador Youtuber”. “Yo no voy a usar las técnicas del youtuber, voy a hablar de frente, sí quiero resaltar de entrada lo primero, la propuesta de que habla el senador youtuber de 200.000 millones de pesos para la UNGRD, aquí no está mi firma como tampoco hay un registro oral”. Y continuó que “el senador youtuber dice que Olmedo López me acusa de haber ido a un cónclave, aquí no hubo ningún cónclave, no existe”.

Sobre los proyectos de los que le acusa el senador de haber aprobado para los hechos de corrupción, manifestó que “yo tengo que saber de todos los proyectos porque así es que se construye el presupuesto de inversión y en Planeación Nacional hay un banco de proyectos con 1.291 proyectos”.

Y cerró su declaración diciéndole a Jota Pe Hernández que: “Senador JP le tengo que contar entonces, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no aprueban nada, solo el orden del día… senador youtuber yo no voy a dejar que arrastre mi nombre, me va a salpicar, muestre las pruebas. Señores senadores, este soy yo, senador youtuber tengo 74 años y nunca he necesitado pedir ese tipo de contratos”.

El senador terminó diciendo que “este escándalo de corrupción no lo deja a usted salpicado, sino emparamando, la contraloría sí encontró hallazgos”.

Planteó que “esos chismes de prensa se los que usted va a tener que aclarar ante la justicia. Ministro durante toda la intervención, usted de forma graciosa, con risa “wasonera” me llamó senador youtuber como si eso significara una ofensa para mí, por el contrario, me genera orgullo. Usted sin darse cuenta estaba marcando una profunda diferencia entre usted y yo, es que mientras usted es señalado de corrupto, lo único que tiene para decirme a mí es senador youtuber”.