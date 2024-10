¿Hay estrategia de la Alcaldía de Ibagué para evitar los debates de la oposición?

Ibagué

El concejal de la Alianza Verde, Andrés Zambrano, aseguró que la Alcaldía de Ibagué habría ordenado a los concejales de las mayorías citar a debates de control político para evitar que la oposición tenga el control de las sesiones ordinarias de los meses de octubre y noviembre.

“Estamos analizando que la administración municipal ha dado una orden que sean los concejales de gobierno quienes citen a los debates de control político para que de alguna forma controlen esos debates y no sea la oposición quienes los lideren”, dijo Zambrano.

El además afirmó que no han existido las garantías para la oposición, pero espera que, así como se aprobaron todos los proyectos de las sesiones extraordinarias, los cabildantes de gobierno por lo menos analicen las iniciativas que van en beneficio de la comunidad presentadas desde las minorías.

“En algunos instantes vemos que no, más allá de las ideas y los intereses partidistas debe importar es la ciudad, se escuchan discursos apoteósicos, los más bonitos y a la hora de la verdad no es así, necesitamos que pasemos de los discursos a la acción”, sostuvo.

Zambrano ratificó que lo que más importante del trabajo en el Concejo debe ser la ciudad, por encima de los discursos políticos y las supuestas coherencias, sin que se trabaje verdaderamente por los ibaguereños.

Andrés Zambrano, concejal de Ibagué

“Hemos sentido que solo por ser por ejemplo el concejal Zambrano el que lo propone, entonces no, esa no puede ser la justificación o la razón para no aprobar las iniciativas que hemos presentado”, manifestó.

El concejal Liberal, Javier Mora, respondió

Por su parte, el concejal del Partido Liberal, Javier Mora, respondió y aseguró que el concejal, Andrés Zambrano, está equivocado al afirmar que hay una orden de la Alcaldía para que los debates sean manejados por los cabildantes de gobierno.

“Yo creo que el compañero Andrés a quien estimo y valoro su esfuerzo está equivocado, este Concejo ha sido garantista, han aprobado un debate de agua potable en el que él y yo somos citantes. Se le están brindando todas las garantías para que todas las expresiones y representaciones de la ciudad tengan su voz acá”, puntualizó.