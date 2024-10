Fuerte crítica de Vidal a Gareca previo a enfrentar a Colombia: “No veo rumbo en Chile”

“¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o los mismos partidos que yo?... No hay”, fue una de las declaraciones de Arturo Vidal cuando opinó sobre la convocatoria del entrenador de Chile, Ricardo Gareca, para los partidos ante Brasil (10 de octubre) y Colombia (15 de octubre). El volante de Colo Colo cuestionó el camino del combinado austral en estas clasificatorias al Mundial.

Vidal lamentó que Gareca no lo hubiera convocado junto a otros jugadores como Mauricio Isla, Charles Aránguiz o Marcelo Díaz, integrantes de la generación de futbolistas que llevó a Chile a ganar la Copa América de 2015 y la Centenario de 2016.

“Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección; la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes”, aseguró el ‘King’, exjugador de equipos como el FC Barcelona, Bayern Munich o Juventus.

Vida no ve rumbo en Chile

“No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentas a dos de los equipos más fuertes del mundo. Colombia, que no pierde hace más de 30 partidos, no sé, y Brasil, que despierta con el pie derecho y te pueden meter cuatro o cinco goles”, dijo.

El exjugador del Barcelona comentó que la ‘Generación Dorada’ ante esos rivales sufría. “Nosotros lo sufrimos, imagínate ahora”, y añadió: “Brasil acá siempre lo han ganado y Colombia allá que siempre es un infierno”, en referencia a los partidos que jugarán de local en Santiago y de visitante en Barranquilla.

Chile, que no clasificó a los últimos dos mundiales, marcha penúltimo, solo sobre Perú. Una victoria, dos empates y cinco derrotas es el saldo hasta el momento de los australes, que también desilusionaron en la Copa América al no marcar ni un solo gol.