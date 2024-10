Estos fueron los momentos controversiales del debate vicepresidencial

EE.UU.

Sin un aparente ganador según varias encuestas virtuales, el debate vicepresidencial entre el republicano JD Vance y el demócrata Tim Walz podría no mover la aguja en las reñidas encuestas de intención de voto entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris a casi 30 días de las elecciones.

El cordial cara a cara cubrió temas clave para los votantes como la guerra en Medio Oriente, el aborto, la migración irregular, la economía, la crisis del fentanilo y el control de armas.

Solo una vez durante el encuentro, CBS, el medio anfitrión, tuvo que silenciar los micrófonos luego de que Vance, el compañero de fórmula de Trump, protestara cuando los moderadores hicieran verificación a sus comentarios.

“Las reglas eran que no iban a hacer verificación de datos, ahora que lo hacen creo que es importante explicar lo que está pasando, los ilegales vienen y aplican a asilo y les dan estatus legal, esto se hace bajo las fronteras abiertas de Kamala”, dijo Vance al tiempo que Walz le dice “eso es parte del proceso migratorio que está establecido desde 1990″.

La moderadora también comenta “gracias senador por explicarnos el proceso regular de migración del país, pero debemos continuar con más temas”.

Vance también omitió responder si Donald Trump había perdido las elecciones de 2020 cuando su oponente se lo pregunta, el republicano respondió que está “centrado en el futuro”. Walz dijo más tarde que era una “respuesta condenatoria”.

Por su parte, Walz generó un estallido de indignación durante el debate, luego de que afirmara que se había hecho amigo de uno de un agresor con arma en una escuela cuando intentaba defender la propuesta de los demócratas en prohibir las rifles de asalto y hacer mayor control a la venta de armas en el país.

“Me hice amigo de tiradores de colegios, he visto lo que sucede, yo tengo un arma y la usaba para práctica deportiva, pero ya no vivimos en esos tiempos. Esta idea de estigmatizar la salud mental es peligrosa, el hecho de que sufras de una enfermedad mental no te hace violento, el problema está en el acceso a las armas” dijo Walz.

La carrera de campaña continúa

Tras el debate vicepresidencial, la campaña de Walz reveló una agenda agresiva de viajes, el demócrata planea viajar al centro de Pensilvania, seguido de un viaje de recaudación de fondos a Ohio el sábado. Luego recaudará dinero en California y Washington y regresará a Reno, Nevada, donde un mitin planeado para el mes pasado se había pospuesto debido a los incendios. Mientras tanto, Vance hará campaña en Michigan.

Quedan un mes para las elecciones de noviembre y los candidatos redoblan su agenda de campaña para conquistar el voto indeciso en los estado péndulo, especialmente Georgia. Kamala Harris viajó este miércoles a ese estado para evaluar los daños causados por el huracán Helene y Donald Trump viajará el viernes donde visitará varias ciudades de Georgia en su gira de campaña.