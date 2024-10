Este es el ABC sobre la nueva medida de transporte terrestre de menores en Colombia

A partir de hoy dos de octubre, los menores de edad que viajen por vía terrestre desde los terminales de transporte especial deberán presentar un permiso de sus padres, según lo reveló Nancy Mesa, Superintendente delegada para la protección a usuarios del Transporte. Esta nueva regulación aplica tanto para el transporte de pasajeros por carretera como para el transporte especial, con el objetivo de prevenir la explotación sexual de niños y adolescentes en todo el país.

Para garantizar la seguridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes durante sus desplazamientos en transporte público, las autoridades han establecido un conjunto de requisitos y normativas. A continuación, se explica lo esencial que deben conocer los padres, tutores y empresas de transporte:

Documentos de Identificación Válidos para Adultos y Menores

Los adultos que acompañan o autorizan el viaje de un menor deben presentar uno de los siguientes documentos:

Cédula de ciudadanía (o contraseña).

(o contraseña). Cédula de extranjería .

. Pasaporte .

. Permiso especial de permanencia.

Para los menores, los documentos válidos son:

Registro civil de nacimiento (hasta los seis años).

(hasta los seis años). Tarjeta de identidad (a partir de los siete años).

(a partir de los siete años). Pasaporte.

Acreditación del Parentesco

Cuando un menor viaja acompañado de un adulto, es obligatorio presentar el registro civil de nacimiento para acreditar el parentesco entre el niño y el adulto. Esto es fundamental para confirmar que el menor está bajo la custodia de un familiar autorizado.

Autorización de Viaje

Se requiere una autorización de viaje cuando el menor viaja solo o acompañado de un adulto que no es su padre, madre o tutor legal. Esta autorización debe ser emitida por uno de los padres o el tutor legal.

Emisión de Autorizaciones

Las autorizaciones pueden emitirse en formato físico o mediante formularios electrónicos, siempre que cumplan con las disposiciones legales. No es necesaria la firma ante notario. Además, las empresas transportadoras pueden aceptar autorizaciones en formatos propios o sugeridos por la Superintendencia de Transporte.

Cobros Adicionales

Las empresas de transporte pueden cobrar tarifas adicionales por el servicio de transporte para menores no acompañados. Estos precios deben ser informados al público de manera clara y visible, tal como lo exige la normativa.

Negativa de Servicio

Las empresas pueden negarse a transportar menores no acompañados si no cuentan con las condiciones adecuadas para garantizar su seguridad. Igualmente, en el caso de menores con discapacidades, si la empresa no puede proveer los cuidados necesarios, está en su derecho de no prestar el servicio.

Obligaciones de las Empresas

Las empresas de transporte deben diseñar políticas claras respecto al transporte de menores, incluyendo la supervisión del cumplimiento de las autorizaciones de viaje. Además, pueden establecer restricciones de horarios para este tipo de servicios. Los operadores y conductores de los vehículos de transporte deben seguir las políticas de la empresa para garantizar el control y la custodia adecuada de los menores durante el viaje, especialmente cuando son recogidos fuera de terminales.