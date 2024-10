Cali Pop Festival: la ciencia ficción invade la capital del Valle

El Cali Pop Festival ha indicado que a lo largo de cuatro años se ha consolidado como el lugar de encuentro para fanáticos del anime, cine, literatura y coleccionismo de todas las edades.

Este año, la cuarta edición del festival busca ser más emocionante, con una programación que le ha apostado a incentivar la nostalgia, el coleccionismo, el cosplay, los concursos y el universo de la ficción y la fantasía.

El evento se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre en el Centro de Danza La Licorera, ubicado sobre la carrera primera con calle 26 que, según el Cali Pop Festival, es un espacio ideal para albergar a los entusiastas de la cultura pop.

En esta edición, contará con la participación de la reconocida actriz y directora de doblaje Cristina Hernández, quien tiene más de 30 años de trayectoria. Hernández es conocida por dar voz a personajes de varias series de anime, como Sakura Kinomoto en Sakura Cardcaptor, Chibiusa Tsukino en Sailor Moon, y Marron en Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. También ha trabajado en series infantiles y dibujos animados, dando vida a Bombón en Las Chicas Súper Poderosas y a Alegría en las películas Intensamente 1 y 2. Además, es la voz de Hallie Parker/Annie James en Juego de Gemelas, Matilda Wormwood en Matilda, y Joyce Byers en Stranger Things.

“Muy emocionada de estar en Cali por primera vez, he estado en otras ciudades del país y hay que decir que amo la salsa y por ese he tomado clases. En el Festival lo que se busca es tener contacto directo con la gente, me gusta estar con ellos y vamos a entrar en la nostalgia”, expresó Cristina en Caracol Radio.

El festival también contará con la presencia del actor de televisión y doblaje, director de teatro y profesor Andrés Gutiérrez, conocido por ser la voz de Lex Luthor en Smallville y del actor australiano Chris Hemsworth en todas sus películas como Thor, el Dios del Trueno. Recientemente, Gutiérrez ha prestado su voz a Optimus Prime en Transformers One. En el mundo del anime, su voz ha inmortalizado a personajes como Hashirama Senju en Naruto, Vegeta en Dragon Ball Z Kai, y Zangetsu en Bleach.