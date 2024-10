René Higuita palpita el duelo contra Bolivia: “La altura existe, pero es más mental”

René Higuita (Photo credit should read JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images) / JOAQUIN SARMIENTO

Este martes se llevó a cabo el microciclo de porteros con proyección, un evento organizado entre la Federación Colombiana de Fútbol y la FIFA, que tuvo lugar en la Sede Deportiva de la Federación. Alejandro Otamendi, entrenador de arqueros de la Selección Colombia, está liderando el proyecto para reclutar los mejores talentos, tanto profesionales como los que juegan en Liga Bogotá y alrededor de Cundinamarca.

Otamendi está acompañado de varios jugadores experimentados, como el actual portero de Atlético Nacional y de la Selección, David Ospina, y de René Higuita, gloria del fútbol colombiano y quien también dijo presente. La idea es iniciar en la capital del país y luego expandirse hacia diferentes ciudades como Cali, Barranquilla y Medellín.

Higuita, en sus primeras palabras, se mostró muy contento respecto al talento que hay para el futuro bajo los tres palos. “No es que existan muchos proyectos de estos y más de arqueros patrocinados por la Federación y a la FIFA, pues bienvenidos, por eso estamos apoyando este proyecto y todos los proyectos que se presenten en el deporte. Esperamos hacer más convocatorias, también vamos a trabajar en Barranquilla, Cali y Medellín. Hace rato el gordito o el malito no es el arquero, ahora el mejor es el arquero. Hoy en día el arquero es mucho más completo y ese mito ya quedó atrás”.

📸 𝘾𝙤𝙢𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙚𝙡 𝙋𝙧𝙤𝙮𝙚𝙘𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙂𝙪𝙖𝙧𝙙𝙖𝙢𝙚𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝙁𝙪́𝙩𝙗𝙤𝙡 🧤😀



Primer entreno de nuestro programa especializado en el desarrollo y formación de los futuros arqueros del país 👐🔝… pic.twitter.com/YGx96O5Gra — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 1, 2024

Declaraciones sobre diferentes temas

Sobre el presente y el futuro de la Selección en el arco, el campeón de Libertadores 1989 está tranquilo con los arqueros titulares. “Ahorita se habla también de Camilo Vargas, que es el que está, de Álvaro Montero y de Kevin Mier, se le está dando la oportunidad a un arquero que viene de la Selección que es Luis Marquínez, está también Alexei Rojas que está en el Arsenal. Tenemos una camada de arqueros importante. Como decía Francisco Maturana, ‘en el arco podemos dormir tranquilos’”

Teniendo en cuenta que en pocos días vuelve la Selección Colombia para enfrentar la doble jornada de Eliminatorias, Higuita dejó su opinión sobre disputar el partido en la altura frente Bolivia. “Está el mito de la altura, pero ahora se ha emparejado mucho. La altura existe, pero es más mental. Es un tema que, como el calor, les pega a ambos equipos. Que porque ellos juegan allá y están adaptados, a ellos también les pega y ellos aprovechan es ese estado mental. Los equipos están preparados bien físicamente y pega para ambos lados. En la altura, si es que el balón es mucho más rápido que en cualquier otro terreno”, afirmó.

Finalmente, sobre el Mundial Femenino Sub-20 que se disputó en el país y la gran actuación de Luisa Agudelo en el arco, René afirmó que se está haciendo un buen trabajo y dio completo respaldo al fútbol femenino. “Lo que ha hecho Luisa, lo que ha hecho nuestra Selección Femenina es de aplaudir. No es ser conformistas, pero es que no hay una liga profesional. Llegan a cuartos, están disputando finales y si nosotros como equipo deseamos llegar a donde todas estas niñas han llegado, necesitamos de la Federación, del Gobierno y de la empresa privada, apoyo para estas niñas porque potencial y material hay, lo que no hay es mucho apoyo. Las alegrías que nos han dado se justifica que se metan la mano al dril”, concluyó.