“No fue por falta de mantenimiento”: comandante de la FAC frente a accidente aéreo

Aunque sigue siendo un misterio la causa de este accidente que le costó la vida a 8 tripulantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) este 29 de septiembre en el vichada, el comandante de la Fuerza Aérea, general Luis Carlos Córdoba, confirmó que el piloto, identificado como el Capitán Julián Perilla Pinto, nunca declaró emergencia en el momento de vuelo y que fue la aeronáutica civil la que infirmó que el helicóptero había perdido comunicación.

“Las aeronaves tienen a bordo un sistema que se llama E.L.T, que es un transmisor de emergencia. Ese transmisor de emergencia, cuando una aeronave tiene una desaceleración muy fuerte, se activa automáticamente y envía una señal al satélite. Esa fue la información que recibimos de la Aeronáutica Civil, que recibió esa señal, y por esa razón también nos ayudó a identificar qué es lo que podía estar pasando”, aseguró el comandante de la FAC.

Además, confirma el comandante que no se trató de una falla por mantenimiento ya que éste estaba al día y que aparte todas las aeronaves de la Fuerza Aérea cuentan con una revisión antes de despegar.

“Toda aeronave cumple unos programas de mantenimiento que ordena la casa fabricante de estas aeronaves. El proceso y la determinación del mantenimiento que se le ha venido dando aparece registrada en cada uno de los diferentes documentos, de tal manera que la aeronave estaba completamente aeronavegable en el momento de la programación”, afirmó el comandante Córdoba.

Incluso, no hay rastro de que se hubiese tratado de un atentado por parte de grupos armados. Pues el comandante explicó que cuando son zonas con enfrentamientos se manda un helicóptero escolta, pero no era el caso.

#JUDICIAL| El comandante de la @FuerzaAereaCol general Luis Carlos Córdoba, descartó que el accidente aéreo donde fallecieron 8 personas el día de ayer, se hubiera dado por fallas mecánicas, ni por atentados de grupos armados. Vía: @MafeLatorreH pic.twitter.com/cXO2F5vPaH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2024

Bajo ese panorama, quedaría una opción, que esta en verificación y está relacionada con las condiciones meteorológicas que un día antes del accidente habían estado malas y por eso no se pudo enviar el helicóptero antes.

“Las condiciones meteorológicas no estaban buenas en el transcurso del día sábado. El día domingo, en la madrugada, se observa que hay una ventana de poder operar de acuerdo a la meteorología que estaba reinante. Esto no descarta la posibilidad de que el piloto, al no confirmar una condición como la que se esperaba y se planeó, pues se pueda regresar.

Justamente, este lunes 30 de septiembre, el general Luis Carlos Córdoba, aterrizó en el Vichada para verificar de primera mano como fue el accidente y como avanza la investigación. Mientras tanto, los cuerpos de los 8 fallecidos ya están en Bogotá en medicina legal.