Juegos de la juventud, departamentales y apoyo a deportistas: Gerente Indeportes Quindío

ARMENIA

En el noticiero del mediodía en Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al gerente del Instituto Departamental de Deportes, Indeportes, Quindío, Camilo Ortiz que habló de los temas más importantes para el deporte del departamento en este 2024.

Juegos Departamentales

Los Juegos Departamentales está para la fase zonal que es la cordillerana que estará Génova Pijao Buenavista Córdoba Calarcá y Salento y en la otra hace de los seis municipios restantes la sede son en la cordillera en Génova y en Circasia a la sede Quimbaya ya estamos ultimando los detalles, hay disciplinas que no se pudieron llevar a sede porque los municipios no presentaron selecciones es el caso de balonmano, solo presentó Calarcá y Armenia situación que la deja por fuera de Juegos Departamentales a la disciplina.

Estamos esperando alrededor de 1.500 deportistas de los municipios, recordemos que los Juegos Departamentales tienen un objetivo y es fortalecer la reserva deportiva del departamento, por eso somos son Juegos Juveniles la Carta fundamental es clara, quisimos ser coherentes con la relación, la situación deportiva actual del país, los Juegos Olímpicos 2024 de París nos dieron a nosotros un punto de partida claro, el Ministerio entiende la situación, crea los Juegos Nacionales de la juventud para generar esa reserva deportiva, nuestros atletas mayores ya se están retirando, entonces en la estrategia es empezar a apostarle desde las regiones en nuestros Juegos Departamentales y los Juegos Nacionales de la juventud y a ese relevo generacional

¿Cómo es la agenda de juegos departamentales?

La agenda es ahora en octubre, se hará fase zonal y en octubre la fase final de la fase zonal cordillerana clasifican de cada disciplina, los dos mejores equipos es una fase puntuable, clasificatoria, entonces en fase Quimbaya y en fase cordillerana no vamos a tener campeones, los campeones se definen es la fase de grupos llamémoslo y en fase de grupos clasifican los dos primeros de cada grupo en cada disciplina de los seis municipios que participan en cada una de estas dos bombos y participarán ya para ser campeones en la fase final en Armenia

Ya tenemos la lista la lista nómina, la tenemos que reportar el 9 de octubre se cierra la presentación de la lista nominal alrededor de 180 atletas ya los tenemos también todos con uniforme de presentación se les entregará su uniforme de presentación, su dotación deportiva van con lo último en tecnología deportiva a representar al departamento del Quindío en estas justas como sede recordemos, que al ser sede detenemos un doble propósito entonces participamos en los juegos con los otros 32 departamentos como pares y al mismo tiempo tenemos unos beneficios al ser sede.

Muro de escalada

Yo pienso que logro más grande que hemos tenido como departamento son los muros de escalada, ese es un sueño y una lucha que iniciamos con el gobernador, pero es que los muros no hacían parte de Juegos Nacionales 2023 en los Juegos Nacionales 2023 en la Carta Fundamental no estaba la escalada deportiva la escalada deportiva entra en Juegos de la Juventud porque entra la escalada deportiva a los Juegos Olímpicos de París 2021 entonces en el 2023 no tuvimos escalada, se apertura para el 2024 y empieza la puja y las gestiones de los tres gobiernos sedes Caldas Risaralda y Quindío y en asocio con la Federación de escalada gobierno departamental e Indeportes y el club la otra mitad logramos gestionar y traer unos muros que paga el Ministerio, eso es lo otro importante es que estamos haciendo una gestión con recursos del gobierno nacional que no salen de las arcas del departamento.

Entonces son unos muros que valen aproximadamente 2.500 millones de pesos son del nivel que se usaron en París 2024 son tres muros Boulder velocidad y rutas que vienen para el departamento y quedan fijos siendo los únicos muros en el país y los mejores de Latinoamérica, eso quiere decir que la Federación se compromete a traer todos los eventos en Colombia de escalada al departamento del Quindío que esa va a estar al lado del Estadio Centenario es correcto en el tenemos un lote que por años la gente se ha preguntado de quién es ese lote y ahí queda un complejo deportivo y lo conectamos con el coliseo multideporte los muros de escalada, la pista de atletismo el coliseo de gimnasia y por supuesto el Estadio Centenario.

Convenio entre Indeportes e Imdera

Vamos a suscribir un convenio Interamericano que eso nunca se había visto entre Imdera e Indeportes porque no puedo permitir tener escenarios de esa magnitud en Armenia y seguir pagando arrendamiento a escenarios privados entonces los recursos del Instituto Departamental del deporte que se tenían pendientes a pagar arrendamientos se le entregarán a Imdera para el mantenimiento de los escenarios deportivos y cuál va a ser la contraprestación, que mis deportistas de alto rendimiento tengan unos horarios Premium y unos horarios privilegiados para poder desarrollar el deporte y así aunamos esfuerzos las dos entidades y sacamos adelante los procesos.

Fútbol de salón

El fútbol de salón es un deporte clave en el departamento del Quindío el proceso de Caciques va de la mano del proceso de la Liga y por eso tuvimos medalla de oro en el en el fútbol de salón femenino en los pasados Juegos Nacionales y ustedes miran la el plantel de caciques o el plantel que jugó Juegos Nacionales entonces en eso somos coherentes es una inversión inteligente nosotros tenemos hoy vigente un convenio con Caciques directo de 30 millones de pesos y el gobernador tomó la determinación para el Mundial de Clubes de aportar 100 millones de pesos directos desde el Instituto Departamental hacia la Federación de Fútbol de Salón es un convenio entre Federación y departamento.

Apoyo a los deportistas

El gerente de Indeportes agregó “para mí la prioridad es el deporte y la prioridad son todos los deportistas. Nosotros tenemos que estirar el recurso público para todos. En ese orden de ideas hemos tenido unas excelentes noticias. Tenemos a todos los atletas de Juegos de la Juventud apoyados, tenemos una resolución de deportista apoyado que tiene alrededor de 119 atletas que reciben incentivos trimestre adelantado, recibiendo sus incentivos para que no se preocupen, si no por hacer deporte, entonces estamos apoyando, recibimos una adición aprobada por la Asamblea y esos recursos se deben al recaudo adicional de la tasa pro deporte. la tasa se ha comportado bien y esos recursos se expusieron son muy claves para contratar y comprar implementación especializada basada en la ciencia aplicada al deporte que eso le vamos a apuntar.