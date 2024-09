Movilizaciones Bogotá: Manifestaciones de la Universidad Distrital dejaron varios heridos

Este viernes, 27 de septiembre, se reportaron nuevas manifestaciones por parte de la Universidad Distrital , en la sede de la Macarena, ubicada en el centro de Bogotá, en las cuales, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la Policía Metropolitana tuvieron que intervenir debido a que encapuchados incendiaron dos motos de las autoridades. También se presentaron cierres viales por la Avenida Circunvalar, generando problemas en la movilidad de la capital.

El alcalde, Carlos Fernando Galán, señaló que, “a la salida de la Universidad Distrital, grupos de encapuchados atacaron e intentaron quemar a policías de vigilancia --no UNDMO--, e incluso quemaron una de sus motos. Intentar quemar policías no es protesta, es un hecho delictivo”. Según lo reportan las autoridades, cuatro agentes de la Policía terminaron heridos tras los enfrentamientos.

Galán añadió, “Quiero ser enfático en que en Bogotá respetamos la protesta, pero responderemos con todas las capacidades de la Policía ante hechos delictivos como los de hoy”.

Durante la jornada también se reportaron personas detenidas, y heridos que hacían parte de las manifestaciones, quienes fueron atendidos por ambulancias. Las movilizaciones por parte de los estudiantes de la universidad también se llevaron a cabo en la Carrera 7 con calle 40, en donde se generaron bloqueos viales por este corredor de la ciudad, generando problemas en la movilidad.