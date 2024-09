Medellín cierra fronteras para hinchas de otras ciudades durante el 2024 y 2025

Medellín

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez entregó las conclusiones de la reunión que realizaron las autoridades por los hechos violentos del jueves en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El mandatario dijo que, al cierre del estadio durante dos fechas para el equipo Nacional, se le agrega la prohibición de ingreso de trapos y banderas las mismas dos fechas, pero para la tribuna norte, donde se hace la barra involucrada en los hechos, esta restricción será de todo el resto del torneo. Además, habrá cierre de fronteras para hinchas de otras ciudades cuando juegue el equipo verde el resto del torneo del 2024 y todo el 2025.

También informó que la sanción de dos fechas de cierre para el estadio es inicial, porque podría extenderse si se identifica que luego de que se levante la sanción no hay garantías de seguridad para los hinchas. Agregó que en total son 25 los lesionados, dos de gravedad.

“Unos que fueron trasladados desde el estadio, inclusive por las mismas autoridades y otros que por su cuenta fueron llegando por lesiones menores, por ejemplo, a otros hospitales y clínicas de Medellín. Traslados en ambulancia fueron cuatro, uno al Hospital General, dos al Hospital Pablo Tobón y uno a Incodol. Todos los pacientes en este momento están vivos y están hasta los que revestían más gravedad”.

El mandatario informó que por ahora se tiene individualizadas a 10 personas que fueron referenciadas por videos y fotografías, a estos individuos la alcaldía busca que se judicialicen y se les impute el delito de tentativa de homicidio. Pero antes hay que capturarlos y para ellos apela a la colaboración de la ciudadanía, aunque advierte que no hay pago de recompensa.

“De acuerdo a como están hoy definidas las normas, luego de que la policía determinó que no entraba ni hacía el control dentro del estadio ni las requisas, que eso le corresponde a los equipos, hay que decir que en este caso al equipo correspondiente nacional no realizó las requisas. Pero aquí no puede haber excusas, aquí cada quien tiene que asumir las responsabilidades”.

También recalca que si se logra identificar estas 10 personas a qué barra pertenecen, a ese grupo se le prohibirá el ingreso al estadio entre 1 a 3 años.

“Básicamente, como hay delitos que dan cárcel inclusive entre los cuatro y los ocho años como intimidación y amenaza, de lo que veíamos, por ejemplo, como con armas blancas sólo por la intimidación y amenaza, estas personas deben ir a la cárcel y mucho más deben ir a la cárcel aquellas personas por tentativa de homicidio”.

Finalmente, el mandatario dijo invitará a otros alcaldes del país para que analicen qué decisiones se pueden tomar en conjunto para evitar que estas situaciones se repitan en otros estadios de Colombia.