Jose García, contento con Águilas Doradas: “Hemos construido una familia”

De menos a más, este ha sido el comienzo de semestre para Águilas, que se mantiene entre los ocho mejores del campeonato y vienen de rescatar un importante empate ante Pereira. El jugar con un hombre menos condiciono el encuentro, pero los dorados lograron rescatar una unidad que los mantiene en la pelea hacia los cuadrangulares.

José Luis García, técnico de Águilas, habló con Caracol Deportes Sábado sobre la experiencia que ha sido trasladarse a Sincelejo, y que a pesar de su corta edad, ha tenido un impacto importante con Águilas. “Es un proyecto llamativo para cualquier entrenador, y más uno joven como yo que busca experiencia”, expresó.

Análisis del empate

“Quedamos con un sin sabor porque jugamos con uno menos y dominamos el partido con un gran trabajo táctico y al final con un gol de esos uno se va muy aburrido a la casa”.

Sincelejo y la nueva casa

“Más que un trabajo táctico a nivel deportivo, lo más importante que hemos hecho es construir familia, y se pueden superar muchas adversidades. Cuando supimos que íbamos para Sincelejo, el grupo se preparó psicológicamente, buscarle cosas positivas a la ciudad como el acompañamiento de la gente, y ya hemos sumado una gran cantidad de entrenamientos. Con toda esa información, y el hecho de construir familia, me pone contento y el objetivo a nivel grupal está claro”.

Experiencia en el fútbol

“Yo jugué 17 años fútbol profesional, desde muy joven en Atlético Nacional, y después estuve por diferentes equipos, pero tengo un problema grande, y fue que me lesione de las dos rodillas y yo de terco continuaba jugando, compitiendo, pero tenía clara mi meta, y luego hice mi carrera en deporte en una universidad de España a la vez que la licencia de entrenador y varios cursos de análisis de video. Afortunadamente, logré dirigir desde muy joven y apenas recibo la oportunidad del profe Hernán, ya me sentía preparado, y esa experiencia me ha llevado a entrar al equipo de una manera buena”.

¿Qué le llamo la atención de Águilas?

“El proyecto viene desde hace tiempo sonando fuerte y el año pasado fue uno de los mejores años, siendo primeros en reclasificación, y es un proyecto llamativo para cualquier entrenador, y más uno joven como yo que busca experiencia. También hay buena calidad de jugadores junto al gran entorno que permite el desarrollo de la idea de juego”.