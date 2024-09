DT del Rayo sobre James: Si jugó es porque pensé que era el mejor jugador para la posición

Iñigo Pérez, director técnico del Rayo Vallecano, se refirió a la titularidad de James Rodríguez en el juego de este sábado ante el Leganés. El entrenador del equipo habló de la actuación del colombiano y destacó su comportamiento en el día a día.

Pérez no ocultó su molestia al ser interrogado por James, puesto que el periodista que le preguntó por su actuación, usó la expresión de que “por fin” había sido titular, algo que no le gustó al entrenador.

“Parece que todos dais por hecho que alguien viene y tiene que jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo, pero hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo hasta el momento. En cuanto a James, creo en él, estoy contento y encantado de que esté aquí, pero no me gusta como entrenador de veinticinco jugadores que se hagan diferencias”, señaló.

Y agregó: “entiendo la jerarquía y las situaciones. James está siendo ejemplar entrenando y tenemos entre todos que ayudarlo. No es bueno para él ni para el Rayo. Si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para la posición y para ganar. Debemos darle un giro a esta situación por el bien de todos”.

Finalmente, Iñigo Pérez hizo una distinción entre lo que no le gustó de su equipo colectivamente y la acutación individual de James. “Que quede claro que la libertad de expresión debe existir. Este es un tema que se está enquistando y debemos pararlo. En general, a nivel colectivo hay algo que no me ha convencido lo que he visto, pero James, a nivel individual, sabemos lo que nos puede dar. Hoy ha dado pases adelante en transición, ha habido balones que se ha quedado, pero todos, él y los demás, debemos ir a más”.

A pesar de no haber sido determinante en el juego, James Rodríguez fue elegido como figura del compromiso al final del encuentro. El colombiano expresó su felicidad por haber vuelto a actuar como inicialista y aseguró estar bien físicamente.