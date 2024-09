Nuevo proceso contractual para culminar obra del puente de valorización en Armenia

Armenia

Recordemos que la vía comprende 400 metros lineales desde el parqueadero del Portal del Quindío hasta la Avenida Centenario al norte de la ciudad.

El mandatario local, James Padilla dio a conocer que se han registrado dificultades contractuales en medio de la ejecución.

Explicó que no se logró un acuerdo con el contratista por eso empezarán un nuevo proceso por un valor de 1.700 millones de pesos para culminar alumbrado público, señalización y semaforización.

“Es una obra que ya está terminada que desafortunadamente por problemas contractuales, el contratista no quiso acceder y estaba pidiendo una cantidad absolutamente importante dinero, el cual nosotros no tuvimos o no llegamos a ningún acuerdo. Queremos hacer otro proceso contractual por un valor de 1.700 millones”, señaló.

“Vamos a culminar los aspectos que hacen falta como son alumbrado público, señalización y semaforización aspiramos que más o menos en un mes y mes y medio tengamos la posibilidad de hacer la apertura de esta vida tan esperada por la gente”, destacó.

Informó que espera en menos de dos meses pueda darse la apertura correspondiente a la obra ya que está lista en materia de infraestructura.

Anotó: “mucha gente está ejerciendo una presión ,unas ganas inmensas deber habilitado, pero no podemos incurrir en ninguna conducta teniendo en cuenta que faltan unos requisitos indispensables que son el alumbrado la señalización y la semaforización”.

Cabe recordar que, el contratista de la obra de 37.500 millones de pesos, solicitó una prórroga de cuatro meses en el mes de diciembre de 2023.