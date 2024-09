Instalan cámaras de reconocimiento facial en el estadio Américo Montanini en Bucaramanga

Bucaramanga

En Bucaramanga implementaron la primera prueba piloto para medir la seguridad en el estadio Américo Montanini con cámaras de reconocimiento facial.

En este caso el pasado lunes capturaron a cinco personas. Una de ellas tenia detención domiciliaria y muy campante asistió al partido entre Nacional y el Atlético según dijo el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

“Identificamos en la prueba piloto a cinco personas. Uno con brazalete de detención domiciliaria, celebrando el triunfo del Bucaramanga. Cuatro personas con ordenes de captura”, y 14 casos en los que se evitó el ingreso al estadio de personas que afectarían la seguridad en la tribuna durante el encuentro deportivo.

Con esta inversión Beltrán refuerza la seguridad del campo deportivo especialmente en eventos masivos.

“Por eso lo que pasó ayer entre Nacional y Junior demuestra que no solo se requiere policía en el territorio. También tecnología para identificar a quienes agreden y que no vuelvan a entrar al estadio. Vamos a ser exigentes porque el espectáculo del fútbol no debe ser un hecho de lamentar”, puntualizó.