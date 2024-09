Jueves 26 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde las siete de la mañana y hasta las siete de la noche regirá la segunda jornada del día sin carro y sin moto del año en la ciudad.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, el secretario de Tránsito Daniel Jaime Castaño invitó a la comunidad a moverse de manera diferente y evitar sanciones por infringir la medida.

Recordó que la multa a quien sea sorprendido en las calles de la ciudad sin estar dentro de las excepciones es de $580.000 sin contar los gastos adicionales que acarrea la inmovilización del vehículo.

En ese mismo sentido se pronunció el funcionario sobre las excepciones para quienes pueden movilizarse en un día como hoy. Sostuvo que para esta nueva jornada son 1.300 los permisos y que el decreto es muy claro en cuanto a que los domiciliarios y mensajeros son los autorizados para movilizarse.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mencionó que calculan aproximadamente 195 mil vehículos dejen de circular por la jornada de hoy de los 200 mil que circulan a diario por las vías de la ciudad.

Sobre el servicio público dispuesto para cubrir la demanda que se proyecta durante la jornada, el secretario manifestó que cuentan con la capacidad puesto que los taxis no tienen pico y placa, también estarán los buses con el plan de contingencia respectiva en cuanto a la mejora de las frecuencias en las diferentes rutas.

Información de servicio, por una competencia ciclística hoy estará cerrada la vía que comunica Armenia y el Quindío con el Valle del Cauca hasta la ciudad de Cali

En el caso de Armenia el cierre será de 7 de la mañana a 8y30 de la mañana por el inicio del evento deportivo y hacia el valle del cauca será el resto de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En dialogo con la emisora hermana de Caracol Radio La W, el exjefe del cartel de Medellín y que hoy vive en Alemania Carlos Lehder confirmó que ira juicio por la serie “paraíso blanco” que actualmente transmite Televisa y el canal Caracol

Y es que la serie de 30 capítulos cuenta la historia del exnarcotraficante y en diálogo con el programa Al Oido de la W Ledher manifestó “Estoy pensando en hacer suspender judicialmente la serie ‘Paraíso Blanco’ que están presentando Televisa y Caracol en Colombia. Esas empresas no me han pedido permiso alguno y yo aún existo, ellos se están beneficiando comercialmente usando sin permiso mi nombre, mi imagen y mi historia”,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos muertos y un capturado se registraron en hechos de sangre en el Quindío

El caso reciente se registró en la tarde de ayer en el municipio de Calarcá donde un hombre identificado como Darwin Andrés Quijano de 33 años conocido con el alias de Cachorro fue asesinado con arma corto punzante y el presunto homicida conocido con el alias de Pinilla fue capturado.

El otro caso se presentó en la vereda La Cabaña de Circasia tras más de un año sin homicidios. El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez informó que fue encontrado en su propia finca el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Jairo Damelines Cardona de 65 años de edad con heridas contundentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Madre de Luciana pide ayuda urgente para realizar examen que no se ofrece en Colombia

Luciana Guerrero una niña de 8 años que padece epilepsia, síndrome de morsier, diabetes insípida central, trastorno endocrino entre otras enfermedades le ordenaron un examen llamado COPEPTINA, el cual no le han podido realizar debido a que en Colombia no llevan a cabo este procedimiento,

luisa Fernanda Tavares, madre de la niña nos contó en entrevista cual es el estado actual de Luciana y hace un llamado a autoridades y a la EPS SURA DONDE usuaria su hija para poder acceder a este procedimiento.

La familia Tavares Guerrero mantiene la lucha, con la voz de Luisa Fernanda madre de Luciana elevando un llamado a las autoridades de salud y a la EPS, en busca de una respuesta que le permita a su hija recibir la atención que necesita.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Contraloría en el Quindío alerta sobre colapso financiero por la falta de pago de deudas de EPS

En las últimas horas se llevó a cabo una mesa de la comisión regional de moralización que la integran diferentes autoridades e instituciones con el fin de realizar la vigilancia a las EPS para lograr recuperar la cartera.

El gerente de la Contraloría General de la República en el departamento y presidente de la comisión regional de moralización, Héctor Marín indicó que la cartera de la red prestadora de los servicios de salud asciende a los 400 mil millones de pesos por eso la importancia de estos espacios para lograr la mediación correspondiente.

Advirtió que existe un riesgo de colapso financiero al no efectuarse rápidamente y de forma total los pagos por parte de las EPS.

Añadió que si de aquí al 30 de septiembre no se generan las respectivas cancelaciones puede originar una crisis no por el cierre de las instituciones prestadoras de servicios sino porque no habría como pagarles a proveedores ni a empleados desencadenando un panorama desalentador en materia de salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Expertos en temas de túneles reunidos en Armenia ratificaron la necesidad de la construcción del segundo túnel de la línea cuya fase de diseño ya está en etapa tres y tendría un costo de 800 mil millones de pesos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia reconoció dificultades en la obra del puente de valorización de la avenida 19 norte

Recordemos que la vía comprende 400 metros lineales desde el parqueadero del Portal del Quindío hasta la Avenida Centenario al norte de la ciudad.

El mandatario local, James Padilla dio a conocer que se han registrado dificultades contractuales en medio de la ejecución.

Explicó que no se logró un acuerdo con el contratista por eso empezarán un nuevo proceso por un valor de 1.700 millones de pesos para culminar alumbrado público, señalización y semaforización.

Informó que espera en menos de dos meses pueda darse la apertura correspondiente a la obra ya que está lista en materia de infraestructura.

Cabe recordar que, el contratista de la obra de 37.500 millones de pesos, solicitó una prórroga de cuatro meses en el mes de diciembre de 2023.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Libro quindiano busca resaltar los atributos del paisaje cultural cafetero y beneficiar a estudiantes de la ruralidad

En la tarde de ayer se llevó a cabo el lanzamiento del libro Platanillas Silvestres del Quindío que destaca los atributos de la especie vegetal.

La docente e investigadora del centro de investigaciones en biodiversidad de la Universidad del Quindío y autora del libro, María del Pilar Sepúlveda resaltó que la iniciativa surge de Comfenalco Quindío que acogió al componente florístico como son las Platanillas que agrupan ocho familias botánicas de origen tropical.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

1.900 millones de pesos es la inversión para las actividades en el marco de las fiestas aniversarias de Armenia

A propósito de los 135 años de fundación que conmemorará la ciudad en el mes de octubre, la administración municipal dio a conocer los detalles de las diferentes actividades culturales, artísticas y deportivas.

El alcalde James Padilla García destacó que es una importante inversión para lo que será la celebración entendiendo que los artistas tienen un costo elevado y quieren brindarle lo mejor a los armenios. Precisamente entre los artistas estará el reconocido cantante de merengue Sergio Vargas y de música popular Jhon Alex Castaño que se presentarán el viernes 11 de octubre en la plaza de Bolívar.

El tradicional desfile del Yipao será el domingo 13 de octubre será desde el parque aborígenes hasta la Plaza de Bolívar y la elección y coronación del reinado de la chapolera el lunes 14 de octubre en la plaza de Bolívar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, funcionarios del Ministerio del Deporte, realizaron una visita a los escenarios deportivos del Quindío, Coliseo Multideporte y Complejo Acuático, para los juegos nacional de la juventud con el propósito de inspeccionar ambos escenarios y la construcción de la placa que sustentará los muros de escalada, una obra financiada por el ministerio mediante una gestión de Indeportes.

Esta inversión, que ronda los cuatro mil millones de pesos logró un balance muy positivo, ya que se verificó la factibilidad del proyecto, incluyendo la reutilización de la placa existente.

Miércoles 25 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío