“Era gol”: Anotación de Millonarios ante Jaguares fue mal anulada, según los expertos

Millonarios empató 0-0 ante Jaguares este miércoles en El Campín, en juego por la fecha 11 del fútbol colombiano. Los azules dejaron escapar dos puntos en su intención de acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones, aunque aún se mantienen al interior de los ocho.

En los primeros minutos del partido se presentó una acción polémica que pudo haber cambiado el desarrollo del compromiso. Juan Pablo Vargas envió un pelotazo largo para Jhon Emerson Córdoba, quien apenas y logró rozar el balón, que, tras la mala salida del portero Geovanni Banguera, se fue al fondo de la red.

Inicialmente, el árbitro central Héctor Rivera, apoyado en su juez de línea, indicó que era un fuera de juego; mientras que, posteriormente, tras atender al portero visitante, se reanudó el juego como si se hubiera tratado de una falta. Incluso los jugadores locales comentaron que eso fue lo que les indicó Rivera. El VAR no llamó al central a revisión.

¿Qué dicen los expertos?

El exárbitro y analista arbitral José Borda, a través de su cuenta de Twitter, repasó dicha acción y aseguró que el gol estuvo mal anulado. “En Millonarios Vs. Jaguares le anularon este gol al azul, el asistente levantó la bandera cuando el balón entró, pero no había offside, falta de Córdoba a Banguera, “menos”, pues jugó primero el balón ¿Qué pitó el árbitro y por qué lo anuló? ¡ERA GOL!”.

¿POR QUÉ LO ANULÓ?

En @MillosFCoficial vs @JaguaresdeCord le anularon este gol al azul, el asistente levantó la bandera cuando el balón entró pero no había offside, falta de Cordorba a Banguera "menos" pues jugó primero el balón ¿Que pitó el árbitro y por qué lo anuló? ¡ERA GOL! pic.twitter.com/acnqRE49te — Jose Borda (@JBorda_analista) September 26, 2024

¿Qué dijeron los jugadores sobre la acción?

Juan Pablo Vargas, defensa costarricense de Millonarios, habló en zona mixta sobre dicha acción e indicó que, en su concepto, el árbitro debió dirigirse al VAR para revisar la jugada, puesto que finalmente lo que terminó sancionando fue una falta.

“Yo desde donde estoy no veo falta, yo no sé, porque el árbitro lo que pita es fuera de juego. Está bien, si es fuera de juego, pues perfecto, pero no le pueden decir que es falta, porque el VAR no le puede decir a un árbitro que es falta y quedarse con eso, él tiene que ir a mirar si es falta o no. Él a nosotros nos dice que es fuera de juego, pero que el VAR le diga, es falta, pero yo tengo entendido que el árbitro tiene que ir a mirar si es falta, yo no entendí esa parte”, comentó Vargas.