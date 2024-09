Nueve Consejos Municipales de Paz en Antioquia, premiados por propuestas de reconciliación

Antioquia

La gobernación de Antioquia informó que fueron premiados nueve Consejos Municipales de Paz en Acción por sus aportes e iniciativas a favor de la paz territorial y de manera anónima en el departamento. El premio consiste en 10 millones de pesos para que las 9 entidades puedan desarrollar los proyectos propuestos en los territorios.

La convocatoria del mismo recibió más de 40 propuestas para la construcción de paz territorial de las nueve subregiones de Antioquia, los cuales fueron evaluados por la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, en asociación con la Fundación Oleoductos de Colombia.

Es pertinente recordar que los Consejos Municipales de Paz son órganos consultivos de las alcaldías con el objetivo de generar y mantener la paz, facilitar la colaboración de las entidades y órganos del Estado, entre otras funciones.

Le puede interesar: Medellín implementa estrategia para reducir la deserción escolar en 33 colegios

El subdirector Fundación Oleoductos de Colombia, Andrés Motta, explicó la importancia de los consejos municipales de paz para los territorios.

“Hay una paz que es silenciosa, que no pasa por los medios, que no pasa por la alta institucionalidad, que no pasa por el gobierno nacional, que no pasa por el gobierno departamental, incluso por los municipales. Son estas personas que a diario se levantan construyendo un país, construyendo una región, buscando las oportunidades para su comunidad y, sobre todo, buscando las posibilidades de construir paz de una manera muy silenciosa. ¿Qué estamos haciendo con este proceso? Apoyando esas iniciativas, dándole la oportunidad para que los consejeros y las consejeras de paz marquen la diferencia en estos territorios”.

Por último, desde la gobernación resaltaron el papel de las expresiones anónimas de paz que surgen en los municipios, e indicaron que es necesario visibilizarlas para fortalecer el tejido social de las regiones de Antioquia.