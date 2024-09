Resultados Super Astro SOL y LUNA: Identifique si sus números son los ganadores

En Caracol Radio nos tomamos la tarea de compartir información de interés para los colombianos. Así las cosas, entendiendo que muchos ciudadanos apuestan a los chances Super Astro Sol y Super Astro Luna, le compartimos los resultados para este 24 de septiembre. Adicionalmente, si usted fue ganador de este chance durante el año 2023 le indicamos cómo puede descargar su certificado tributario para que pueda agregarlo en su declaración de renta

¿Cómo descargar mi certificado tributario si gané con Super Astro SOL y Super Astro LUNA?

Colombia se encuentra en plena época en la que los ciudadanos deben realizar su proceso tributario. La declaración de renta es uno de los procesos económicos más importantes del país, porque con este se identifica quiénes tienen mayores ingresos y deben pagar el impuesto sobre la renta. Adicionalmente, el Gobierno mantiene un control sobre las finanzas de los ciudadanos.

Ahora bien, las personas que durante el año 2023 fueron ganadores con Super Astro SOL y Super Astro LUNA tienen la posibilidad de descargar su certificado tributario para presentarlo en la declaración de renta. Con este podrán demostrar el origen del dinero adicional que recibieron durante el año fiscal anterior a la Dian.

Recuerde que si no hace este proceso o no incluye en su declaración de renta que fue ganador del chance en una o más ocasiones, podrá meterse en problemas la Dian al no demostrar de dónde salió el dinero que ingreso a su cuenta. Además, esto podrá ocasionar que pagué de más en el impuesto

Para poder descargar el certificado tributario, los ciudadanos deberán ingresar a la página oficial de Super Astro https://superastro.com.co/index.php. Una vez estén en la página deberán buscar el menú que está en la parte superior del sitio web. Allí tendrán que dar clic sobre el botón que dice “Contacto”.

Tras esto, tendrán que seleccionar la opción que indica “Descarga tus certificados tributarios”. Ahora, el ciudadano verá que se abrió un nuevo sitio web, en él deberá elegir la opción de “Regístrate” en caso de no tener una cuenta o tendrá que dar clic en “Ingresa” si ya tiene una.

Si es la primera vez que se va a registrar, recuerde colocar una contraseña segura para evitar que sus datos queden expuestos.

Resultados sorteo Super Astro Sol: Estos son los números ganadores del 24 de septiembre de 2024

Este 24 de septiembre los ganadores de Super Astro Sol son quienes eligieron los siguientes números:

Ganador por 4 Cifras: 3 2 5 2 con un premio de $ 44,982,000

Ganador por 3 Cifras: 2 5 2 con un premio de $ 12,819,000

Ganador por 2 Cifras: 5 2 con un premio de $ 31,518,400

El signo ganador con el número 3 2 5 2 es Tauro

De este modo, para este día Super Astro Sol brindará $ 89,319,400

Resultados sorteo Super Astro Luna: Estos son los números ganadores del 24 de septiembre de 2024

Para este 24 de septiembre los ganadores de Super Astro Luna se conocerán a las 10:50 p.m.