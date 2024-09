¿Qué esperar de la participación del presidente Petro en Naciones Unidas?

En Hora20 el análisis a la participación del presidente Petro y de Colombia en la Asamblea de Naciones Unidas, los encuentros, las reuniones, los acuerdos y el efecto de la visita del presidente a Nueva York en medio de las alteraciones a la política a nivel local. Después el análisis a la realidad del diálogo con la Segunda Marquetalia en medio de la solicitud para levantar la orden de captura de Iván Márquez y la expansión del grupo al margen de la ley.

Lo que dicen los panelistas

Para Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, hay ejes de los que el Presidente no se va a salir “pero asumo que sí se va a victimizar, se comparará con Allende y utilizará metáforas que darán de qué hablar”. Manifestó que no cree que se desperdicie la oportunidad para hablar de cambio climático y pedirá acciones, “habrá un popurrí en la intervención presidencial ante la Asamblea, pero ojalá no resulte con temas disparatados”.

De otro lado, deseó ver un Petro estadista y diplomático con un discurso ordenado y donde aborde los temas en los que él tiene cómo posicionar un liderazgo como presidente, “pero Petro tiene síndrome del atril y es difícil que no sucumba a la victimización o a lanzar acusaciones, ese es su estilo y en esa medida, no creo que la forma cambie”.

Lariza Pizano, periodista y columnista en El Espectador, recordó que lo que se ha anunciado es una intervención parecida a la del año pasado, “el Presidente usa ese escenario para expresar críticas en temas como crisis climática, guerra contra las drogas o sobre la Paz Total”. También dijo que se vería un poco de distancia frente a la Paz Total por el desastre del ELN, “a diferencia de otros años, cuando ha sido crítico en el tema de implementar el Acuerdo con Farc, se espera que defienda el plan de choque de la implementación”.

Además, dijo que no se debe descartar que en el discurso aparezcan temas como las amenazas a la vida del presidente con el fin de llevarlo al escenario internacional, “las amenazas como posible plataforma internacional”, señaló. Por último, dijo que se esperaría un liderazgo en términos de referencia sobre cuidado ambiental, la importancia de Colombia como pulmón ambiental y temas de transición energética, “esos temas son cruciales para ese escenario”.

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, planteó que el presidente Petro ha logrado posicionar una figura sobre acción climática, la paz mundial y una figura que está en el liderazgo político y en el corazón del activismo mundial, “Petro ha sido auténtico y persistente, puede que eso no guste y que parece improvisado, pero millones de personas lo ven como una persona preocupada por la existencia de la humanidad”. Rescató que el Presidente se consolida y eso puede permitirle que se le vea con más respeto las amenazas que hay contra su vida.

De otro lado, dijo que el tiempo da la razón a quienes les parecía descabellado que Petro enfrentara al Estado de Israel, “el Presidente es reconocido porque ahora hace esfuerzos de paz y temas como Arauca o Catatumbo no son nuevos”.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y columnista, desea y cree que el Presidente lo va a hacer bien en Naciones Unidas al girar la narrativa sobre la idea de medioambiente, calidad de vida de los habitantes y los subtemas que son antesala de COP16. También dijo que aparecerá el tema de la estigmatización al opositor, medios, ricos, a quienes dictan clase, al sector productivo y la estigmatización a la productividad o creación de riqueza, “si se mete en eso, quedamos como una nación parroquial”. Afirmó que en el discurso entrarán temas como el golpe blando y el deseo de las élites y oligarcas que lo quieren tumbar, “el tema de la incoherencia es una de las cosas que más castiga la comunidad internacional y tiene difícil el tema de la paz, donde no hay resultados”.

Sobre temas como drogas, que interesa a la comunidad internacional, dijo que al Presidente le queda difícil mostrar resultados o tendencias positivas.