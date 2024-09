Joven que amenazó al Presidente del Once Caldas, aceptó cargos por el delito de amenazas

El joven habría amenazado en redes sociales a Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas en el 2022.

Manizales

En las últimas horas se conoció que en audiencia preparatoria, Sergio Alejandro Marín Blandón, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó cargos por el delito de amenazas luego de cometer ese acto a través de redes sociales en contra del Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas. Por ese motivo, fue vetado para ingresar al estadio Palogrande y se le había ordenado una medida de alejamiento del Presidente del club.

Juan Sebastián Gómez González, fundador de la barra Holocasuto norte, opina que las manifestaciones deben guardar un principio de proporcionalidad y no exceder los límites. “Siempre he dicho, nos manifestamos pacíficamente en contra de directivos y jugadores, pero racionalmente. Mucha gente nos cuestiona por qué no hacemos algo más, pero miren lo que ocurre cuando la gente hace más. Yo invito a la racionalidad, el equipo hace parte de nuestra vida, entonces hay que guardar un principio de proporcionalidad o sino lo que ocurrió con los hinchas del Deportivo Cali”.

Es por ello que se determinó que deberá pagar una pena de 24 meses y una multa de 7 salarios mínimos legales vigentes.

