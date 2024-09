¿Fue suerte? Leyenda de la Premier League habló de los goles de Luis Díaz en el Liverpool

Luis Díaz ha tenido un muy buen inicio de temporada por el Liverpool bajo la dirección de su nuevo técnico Arne Slot, quien lo ve con la misma motivación que cuando era dirigido por el alemán Jürgen Klopp. El colombiano ha asegurado un puesto de titular en el equipo y en tan solo cinco partidos disputados por Premier League se ha convertido en el goleador del equipo.

El guajiro no solo se ha consolidado como el goleador del Liverpool, sino que también se encuentra en los primeros lugares de la tabla de máximos goleadores de la liga inglesa con cinco goles. Es superado únicamente por Erling Haaland, jugador del Manchester City, quien lleva nueve goles, seguido de Jhon Durán, quien ha anotado en cinco oportunidades, el último frente a Wycombe Wanderers.

Debido a sus actuaciones, Díaz ha recibido elogios por parte de exjugadores de la Premier League y la prensa de este país, sin embargo, se conoció una declaración de una ex leyenda del Manchester United, en la que insinúa que los últimos dos goles del colombiano fueron cuestión de suerte.

Declaraciones sobre Luis Díaz

Peter Schmeichel, ex arquero del Manchester United y comentarista de la cadena británica Sky Sports, se refirió a los dos goles que el colombiano marcó en el partido frente al Bournemouth, donde el equipo de Arne Slot marcó tres goles y se quedó con los tres puntos que lo tienen en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

Sobre el primer gol del guajiro, Schmeichel aseguró que la anotación se da por un error del arquero del Bournemouth, Kepa Arrizabalaga, y que aprovecha Díaz. El exjugador afirmó que: “el primero, Kepa se lo pone fácil a Díaz, es uno de esos, los llamamos momentos locos en los que tomas una decisión y a mitad de camino ya no te puedes recuperar de eso”.

En cuanto a la segunda anotación del colombiano, que llegó solo unos minutos después, el exjugador afirmó que tuvo suerte al definir por debajo de las piernas del arquero y aseguró que el colombiano no es un gran goleador.

“Hablamos de que Luis Díaz no es un gran goleador y no tiene las oportunidades. Vimos las dos oportunidades que falló, luego marca dos goles en dos minutos. No diría que el segundo gol fue una gran definición, tuvo un poco de suerte, tiene un pequeño hueco entre las piernas y el balón entra por ahí”, puntualizó Schmeichel.

Si bien Schmeichel también valoró el juego de Díaz, pues afirmó que es un jugador muy interesante y que trabaja duro para el equipo, volvió a recalcar que no marca suficientes goles.

Próximos partidos del Liverpool

El equipo volverá a jugar el miércoles 25 de septiembre a las 2:00 p.m. contra el West Ham United por la tercera ronda de la EFL Cup, el Liverpool jugará de Local en Anfield y se espera que Díaz aparezca en la lista de titulares.

El siguiente encuentro será válido por la Premier League, el sábado 28 de septiembre a partir de las 11:30 a.m. se enfrentará al Wolverhampton, que no podrá contar con el colombiano Yerson Mosquera por lesión.