DT del Rayo Vallecano sobre James: No sé cuando será titular y si supiera no lo diría

La presencia de James Rodríguez como titular en el Rayo Vallecano parece que se hará esperar, o al menos así lo ha dejado ver el entrenador del club, Iñigo Pérez, quien fue interrogado por el tema en la rueda de prensa previa del juego de este miércoles en campo del Girona.

Pérez aseguró que él prepara su equipo partido a partido y según lo que observa de sus jugadores durante los entrenamientos de la semana. Motivo por el cual no sabe una fecha exacta en la que el colombiano pueda ser inicialista y si lo supiera, tampoco lo diría.

“Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vistas. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos. Entiendo esta pregunta, la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club”, explicó al respecto.

James ha ingresado desde el banco de suplentes en sus dos primeros partidos con el Rayo Vallecano. Ante Osasuna entró al terreno de juego al minuto 87; mientras que este fin de semana recibió más minutos, ingresando a los 72 del empate ante Atlético de Madrid.

El duelo ante el Girona podría representar un cruce de colombianos, teniendo en cuenta que el equipo de casa militan Jhon Solís y Yaser Asprilla. Dicho compromiso dará inicio este miércoles a las 2:00PM, hora colombiana.

Antes de los próximos dos partidos de Eliminatorias con la Selección Colombia, ante Bolivia en El Alto y Chile en Barranquilla, los días 10 y 15 de octubre, respectivamente, Rayo tendrá tres partidos más. Además del Girona, recibirá al Leganés y visitará al Real Valladolid.