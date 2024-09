Docentes pasan más de cinco horas en las droguerías del Fomag para retirar medicamentos

Cúcuta

Los docentes de Cúcuta están enfrentando largas jornadas de espera para poder retirar sus medicamentos en las droguerías del Fomag, un problema que ha generado indignación y quejas constantes entre los ciudadanos.

Según denuncias de varios maestros, el tiempo de espera puede extenderse a más de cinco horas, lo que afecta sus actividades diarias y en algunos casos, su salud.

“El médico sí lo atiende a uno, pero cuando nos mandan aquí por la medicina, la respuesta es que no hay nada. Es más, estoy aquí desde que antes abriera el establecimiento y todavía me dicen que esperen, no hay respuesta y mucho desorden”, dijo una de los usuarios.

Los presentes reportaron que medicamentos necesarios como la insulina y los fármacos para aquellos que tienen tensión alta son los que no están llegando. En la mayoría de los casos, quienes protagonizan las enormes filas son personas de la tercera edad.

La falta de organización en los turnos es otro de los problemas que denuncian los docentes, pues insisten en que no les entregan una ficha con un número asignado que les indique cuándo pasar al mostrador, por lo que algunas personas aprovechan esta situación para colarse en la fila.

“Yo sugiero que coloquen al menos una pantalla para que exista más orden. Aparte que uno pasa varias horas para saber si hay medicamentos, es un caos total”, contó otro de los docentes.