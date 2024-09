Conductores de aplicaciones denuncian “acoso” tras circular de la Supertransporte

En diálogo con Caracol Radio, Samai Camacho, presidenta del gremio de conductores de plataformas ConduApps, se pronunció sobre la reciente circular emitida por la Superintendencia de Transporte, la cual insta a las autoridades a sancionar con multas millonarias e inmovilización de vehículos a quienes conducen para aplicaciones de transporte. Camacho expresó su descontento y calificó la medida como una prolongación del “acoso” que el gremio ha venido sufriendo desde 2020.

“La verdad, esto no es una noticia nueva. El hostigamiento comenzó con la circular 015 de 2020, y lo que estamos viviendo ahora es la misma problemática, pero agravada. La Superintendencia parece creer que la solución es imponer sanciones severas, sin considerar la falta de regulación adecuada para el sector”, afirmó Camacho.

La líder gremial destacó las consecuencias económicas que estas medidas traen para los conductores: “Cuando nos inmovilizan un vehículo, las multas son de aproximadamente $1.299.990 , sin contar los costos adicionales de patios y grúas. Eso representa la pérdida de más de la mitad de nuestros ingresos mensuales, lo que afecta directamente a nuestras familias”.

Camacho también señaló que la falta de regulación no solo afecta a los conductores, sino también a los usuarios de las aplicaciones, quienes se ven obligados a recurrir a servicios de transporte autorizados que muchas veces no logran satisfacer la demanda: “El Estado no quiere avanzar hacia una modernización del transporte. No toman en cuenta al usuario y siguen beneficiando exclusivamente a las empresas de taxis”.

La presidenta de ConduApps resaltó la urgencia de una regulación que permita una coexistencia justa entre los taxis y las plataformas digitales, señalando que la presión del Estado está perjudicando a todas las partes involucradas. “Es evidente que el gobierno está impulsando medidas que solo benefician a unos pocos, ignorando el impacto que estas tienen en miles de conductores y ciudadanos que utilizan estos servicios a diario”, concluyó.

Camacho hizo un llamado a las autoridades locales para que reconsideren el uso de estas medidas punitivas y busquen soluciones que equilibren los intereses de conductores, usuarios y el sector transporte en general.